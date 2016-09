Internacionales

Una bomba explotó en Nueva York y descartan un acto de "terrorismo internacional"

A sólo horas de que Manhattan se convierta en un gran operativo de seguridad por la llegada de decenas de líderes del mundo para la Asamblea General de la ONU de esta semana, una explosión sacudió Nueva York y desató una ola de miedo y malos recuerdos, hasta que las autoridades descartaron hoy que fuera un atentado "terrorista internacional".

Aún no está claro que sucedió, lo único que se sabe con certeza es que 29 personas resultaron heridas anoche por una explosión de gran intensidad en el coqueto barrio de Chelsea, justo cuando los habitantes del barrio y de los distritos vecinos comenzaban a disfrutar de la vida nocturna.

Tanto el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, como el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, descartaron que exista una vinculación con organizaciones internacionales consideradas por Estados Unidos como terroristas. Sin embargo, De Blasio advirtió que se trató de un "acto deliberado" y un "incidente muy grave".Cuomo fue aún más lejos y afirmó: "Todavía no hay evidencias que lo vinculen con el terrorismo internacional, pero una bomba que explota en Nueva York obviamente que es un acto de terrorismo".En una conferencia de prensa, el gobernador prometió que "van a encontrar" a los responsables y serán juzgados.Las autoridades también informaron que, de los 29 heridos, sólo uno se encuentra grave, aunque fuera de peligro, según informó la agencia de noticias EFE.La escena de anoche recordaba los momentos más oscuros que vivió Manhattan en septiembre de 2001, hace 15 años, cuando Estados Unidos sufrió el peor atentado de su historia.Ya habían pasado varias horas de la explosión y la policía continuaba reforzando la seguridad en la zona, seguían sonando las sirenas y los helicópteros de las fuerzas de seguridad sobrevolaban la ciudad.De Blasio anunció de inmediato que puso a "todos los departamentos" de seguridad de Nueva York a trabajar para saber qué sucedió y dar mayor seguridad.."No tenemos evidencia en este punto de un conexión terrorista", dijo el alcalde a la prensa internacional, entre ellos Télam.Sin embargo, fue tajante al aclarar que la explosión y el descubrimiento de un segundo aparato explosivo no implicaban una amenaza "creíble" para la ciudad de Nueva York, que a partir de mañana recibirá a 153 líderes de todo el mundo y sus comitivas, entre ellas la que encabeza el presidente Mauricio Macri, para la apertura de sesiones de la 71 Asamblea General de Naciones Unidas.La ultima explosión de la jornada tuvo lugar en la calle 23 y 6th Avenida, en el barrio de Chelsea, donde viven muchos jóvenes y también salen a divertirse en un sábado a la noche.La policía de Nueva York enseguida cortó las calles de los alrededores con vallas, autos y camionetas de las fuerzas de seguridad, y camiones de bomberos, mientras helicópteros sobrevolaron la zona, y las sirenas que indicaban desplazamientos de más móviles policiales, no dejaban de sonar.El Jefe de Policía de esta ciudad, James O´Neill, descartó que la explosión haya tenido alguna relación con la que esta mañana hubo en Seaside Park, en Nueva Jersey, justo cuando estaba por comenzar una carrera para juntar fondos para los marines.La explosión en Nueva Jersey no dejó ningún herido gracias a que aún no había comenzado a llegar la gente a este evento de la comunidad, pero por precaución se evacuaron las cuatro manzanas que rodean el parque.Poco después de la explosión de anoche en la calle 23, en Chelsea, otro artefacto fue encontrado en la calle 27 entre las avenidas 6th y 7th, donde también la policía cortó los accesos, y llegaron los bomberos y otras fuerzas de seguridad.En tanto, el servicio de subte de Nueva York se interrumpió en las líneas 1, 2, E y F luego de la explosión, mientras el tránsito potenciaba su tradicional caos.