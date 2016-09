Internacionales

El nuevo cuadro tarifario del gas se conocerá en octubre, aseguró Aranguren

El Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, adelantó hoy en que el cuadro final de las tarifas del gas "se conocerá en dos o tres semanas", a comienzos de octubre, luego de evaluar lo dicho por los expositores que participaron de las tres jornadas de la Audiencia Pública.

Tu envío fue realizado con éxito.

"Vamos a estar estableciendo el cuadro tarifario consecuencia de esta audiencia pública los primeros días de octubre y, obviamente, antes de hacerlo vamos a estar comunicando a todos los medios de prensa las motivaciones de cada uno de los cambios que implementemos", destacó Aranguren durante una conferencia de prensa, al término de la tercera jornada de Audiencia desarrollada en la Usina del Arte, en el porteño barrio de La Boca.

A lo largo de las tres jornadas que duró la audiencia pública "todos han demostrado un interés de participar de este proceso, se ha hecho de una manera (abierta) en amplia libertad más allá de que podemos tener discrepancias. Entre todos los que han opinado no hubo un insultos", destacó Aranguren.El ministro, que estuvo presente el viernes, sábado y domingo, destacó que "con lo que acá hemos escuchado, tenemos la obligación de producir un informe, para que se reflejen todas las voces dentro de los próximos 10 días y, una vez producido ese informe, dentro de los 30 días, tenemos que estar emitiendo el informe definitivo que será la base para las decisiones de política tarifaria que se van a tomar a partir de esta audiencia pública"."Todo lo que se ha hablado se va a considerar, no solamente del sector residencial sino también del sector comercial y el acceso de gas natural para pymes y gas natural comprimido, lo tendremos en cuenta para la definición de los cuadros finales que van a estar en los primeros días de octubre", definió Aranguren.El ministro explicó que la propuesta original apunta a una suba promedio será del 203%, lo que arroja para el 56% de los consumos residenciales un valor de $ 106 por mes, antes de impuestos.A lo largo de los tres días de Audiencia "no hemos visto muchas opiniones en contra con respecto (al aumento para) el sector residencial en función de que nosotros hemos mostrado una realidad, que es que aquel 40% que no tiene acceso a la red, en vez de estar pagando $ 106 pesos, paga $ 300 por mes", para adquirir una garrafa.Aranguren ratificó el compromiso expresado por el Gobierno de "continuar por un sendero que permita ir de a poco reduciendo la diferencia entre costos y tarifa y tener en cuenta también que la necesidad de ese gradualismo que estamos implementando sea en función de poder dar energía a todos los argentinos".Consultado sobre la situación de los clubes de barrio, que también piden una tarifa diferencial, Aranguren recodó que "faltan reglamentar dos leyes que fueron promulgadas a fines del año pasado", la Ley de Entidades de Bien Público y la de Clubes de Barrio, "y como parte de haberlos escuchados en estas audiencias, vamos a estar reglamentando ambas leyes".Al ser consultado sobre las quejas de las organizaciones de defensa de los consumidores, sobre las dificultades para aplicar la "Tarifa Social", Aranguren adelantó que este martes "nos estamos reuniendo, para asegurarnos de que (este beneficio) llegue a todos los que lo necesitan y no a los que no los necesitan, porque es la manera de poder ir administrando los recursos de la mejor manera posible".El objetivo del Gobierno "es decir la verdad y que haya energía y lograr que esto se haga de una manera lo más solidaria posible, manteniendo una tarifa social para los sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad", destacó el funcionario."Queremos lograr que haya más argentinos que tengan acceso a la red de gas natural, hoy sólo 60% de los argentinos tiene acceso" recordó el funcionario.Aranguren destacó que "otra realidad" a tener en cuenta es la de las pequeñas y medianas empresas "que si bien no fue el motivo del fallo de la Corte Suprema, nosotros reconocemos que hay casos en los cuales tenemos que reformular las decisiones que hemos tomado, sobre la base de las presentaciones que han hecho CAME y otras asociaciones de pymes".El ministro destacó el proceso participativo y afirmó que "seguramente cuando vengan las audiencias públicas de transporte y distribución de gas o las que corresponden a electricidad vamos a ir mejorando más el proceso participativo".