Mayer ganó el punto decisivo y Argentina jugará su quinta final de la Copa Davis

El correntino Leonardo Mayer ganó hoy el punto decisivo de la serie ante Gran Bretaña, en Glasgow, para que Argentina cierre la serie 3-2 y avance a la quinta final de Copa Davis de su historia, en la que visitará a Croacia.

Mayer, que se recuperó hace pocas semanas de una lesión en el hombro derecho y estaba lejos de su mejor versión, saltó a la cancha en lugar de un Del Potro sin energías y le ganó a Evans por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4.



El correntino mostró una vez más su espíritu copero, después de que Andy Murray le ganara en sets corridos a Guido Pella por 6-3, 6-2 y 6-3, y despejó los fantasmas que generó la ausencia del tandilense al superar con muy buen tenis a Evans, que reemplazó a Kyle Edmund.

El equipo tendrá, desde el 25 al 27 de noviembre y en un escenario elegido por Croacia, la posibilidad de quitarse una espina histórica, después de las finales perdidas en 1981 frente a Estados Unidos, en 2006 ante Rusia, y en 2008 y 2011 con España.

Las lágrimas de Mayer y de Orsanic después de la victoria fueron la muestra fiel de la magnitud del triunfo que consiguió el equipo argentino, acaso uno de los más importantes de la historia, por el escenario y la dimensión del rival, que es el actual campeón.

La inolvidable actuación de Del Potro para ganarle a Murray una batalla histórica de más de cinco horas abrió las puertas a un triunfo que se sabía poco probable y que quedó al alcance de la mano gracias a la victoria de Pella a Edmund.

Pero aún faltaba mucho. Los hermanos Murray le dieron vida al equipo británico al ganar en dobles, Pella luchó pero no pudo con Murray y el capítulo más importante lo escribió Mayer, otra vez, estirando su invicto en singles e Copa Davis.

No fue nada fácil para Mayer dejar atrás los fantasmas de una muy mala temporada para salir a jugar el partido decisivo. Y no fue sencillo el comienzo ante Evans, ya que el británico quebró el saque del correntino en el tercero y mantuvo la diferencia para cerrar el set 6-3.

Lejos de acusar el golpe, Mayer mostró su mejor cara, se quedó con el saque de Evans en el cuarto y tomó una ventaja de 3-1 para después cerrar por 6-3, y repitió esa receta en el tercero para, con quiebres en el primero y el quinto juego, ganar 6-2 y acariciar la victoria.

Evans acusó el golpe y Mayer imponía condiciones. Otro quiebre en el quinto y un cierre a pura emoción para el correntino.

Fue un fin de semana soñado para el equipo argentino y a la luz de los resultados las decisiones audaces y cuestionadas de Orsanic fueron acertadas. Otra vez Argentina en la última semana del torneo más emblemático.

En Croacia esperará Marin Cilic, rival de Del Potro desde juveniles y emblema de un equipo croata que superó como local a Francia.