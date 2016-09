Regionales

Das Neves firmó contratos de obras de servicios para 208 familias de Madryn

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, firmó esta mañana los contratos de obra para la extensión de la red de gas y para la instalación de la red eléctrica para los 208 terrenos del programa Procrear de Puerto Madryn, con una inversión que ronda los 20 millones de pesos.

Sumadas a las inversiones anteriores también realizadas en servicios, en estos casi 10 meses de gestión se han invertido en ese sector de la ciudad madrynense unos 37 millones de pesos.

Con un grupo de los beneficiarios presentes, el gobernador Das Neves presidió el acto que se desarrolló desde las 11 en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno. Estuvieron presentes el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, el ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, además, del ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Alejandro Pagani, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Alejandro Bertorini.

También asistieron legisladores nacionales, diputados provinciales, ministros y funcionarios provinciales y de la Municipalidad de Puerto Madryn.

El primero de los contratos se sucribió con la empresa Villegas Construcciones SRL para la ejecución de la extensión de red de gas de los terrenos ubicados en las manzanas 50 a 57, de la fracción 14 de Puerto Madryn, con una inversión de 4.497.695,20 pesos.

En tanto, para la ejecución de los trabajos para la instalación de la red eléctrica, en el mismo sector, el contrato de obra se firmó con la empresa Sudeco, que implicará una inversión del gobierno provincial que asciende a 14.780.425,17 pesos.

Estas obras se suman a las ya ejecutadas, las que elevan el total de inversión a 37 millones de pesos, que consistieron en la ejecución de la red de agua, apertura de calles y cordones cuneta.

VECINOS VALORAN RESPUESTA

Uno de los vecinos beneficiarios, presente en el acto, Ramiro Vacca, relató los inconvenientes que tuvieron que atravesar hasta encontrar esta solución que en pocos meses les dio el gobierno que encabeza Mario Das Neves.

"No esperábamos una respuesta tan rápida, estuvimos peleando más de 2 años y este gobierno en siete meses solucionó el problema, no con palabras sino con hechos, con realidades", explicó el beneficiario.

"Nosotros fuimos sorteados en octubre de 2013, la posibilidad de adquirir un terreno hizo que los valores suban, los montos que nos daban en el Procrear no nos alcanzaban y nos pusimos en contacto con el gobierno, con Ricardo Sastre en primera instancia, que nos dio una solución en la medida que estaba a su alcance pero no alcanzaba para todos", explicó Vacca.

Destacó las gestiones realizadas por el intendente de Madryn ante el gobierno anterior aunque reconoció que "en ese momento no era la mejor relación, así que tuvimos que gestionarlo nosotros, como pueblo, como grupo. Lo hicimos, y la provincia en su momento (en la anterior gestión) se comprometió a hacer los proyectos y se dilató en el tiempo".

"Antes de asumir, ya Alejandro Pagani nos recibía, se juntó con nosotros y nos preguntó bien cuál era la problemática. Y la primera semana de gestión nos dijo lamentablemente chicos acá no hay ningún proyecto para ustedes, así que pido que nos tengan paciencia y nos den tiempo que lo vamos a hacer. Y la verdad que en siete meses se concretó esto", manifestó el vecino.

Vacca recordó que apenas asumió esta gestión de gobierno cuando Das Neves visitaba Puerto Madryn ellos se movilizaban para encontrarse con él. "Nosotros queríamos que el gobernador Das Neves conociera nuestra realidad y que nos conociera a nosotros", explicó.

"La verdad que no esperábamos una respuesta tan rápida, estuvimos dos años peleando con una gestión anterior que no supo, no encontró la manera de darnos respuestas. Y que una persona o un grupo de trabajo que agarra y en menos de siete meses te da realidades, hechos, comienzos de obra, no es una palabra, es un hecho lo que estamos viendo. No son palabras que se las lleva el viento", concluyó.