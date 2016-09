Nacionales

Macri se reunió con Clinton y Renzi y pidió invertir en Argentina: "Se terminó una década de populismo"

El presidente Mauricio Macri se reunió hoy con el ex mandatario de los Estados Unidos Bill Clinton y con el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ante quienes pidió inversiones para el país, tras afirmar que "se terminó con una década de populismo" en la Argentina.

Macri, en declaraciones difundidas en la Casa de Gobierno, afirmó que en Argentina "la gente decidió un cambio" que "terminó con una década de populismo", al exponer en Nueva York, en el marco de la reunión anual de la Clinton Global Initiative, y solicitar de esa forma inversiones en el país. Poco antes del mediodía, Macri se dirigió al Hotel Sheraton de Time Square, donde se realizó el encuentro de la Global Iniciative, que fue interpretado como un gesto de apoyo a la candidatura de la demócrata Hillary Clinton.

De hecho, Macri hizo pública su preferencia por Clinton, al tiempo que manifestó sus reservas sobre el republicano Donald Trump, quien mantiene según los sondeos una pequeña ventaja para los comicios de principios de noviembre.Macri, previamente, disertó en las Naciones Unidas sobre el proyecto de la Argentina de otorgar asilo a 3 mil ciudadanos sirios, como se acordó en la visita al país del secretario general de ese organismo, Ban Ki-moon, de agosto pasado.Esta intervención anticipó el debate general que se realizará a las 15 (hora argentina) sobre Refugiados y Migrantes, que también tendrá sede en las Naciones Unidas.A su vez, Macri participará mañana, por primera vez, de la Asamblea General de la ONU, en donde según anticipó reiterará que es "innegociable" el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.Macri llegó ayer a Nueva York, acompañado de una pequeña comitiva junto a su esposa, Juliana Awada; la canciller Susana Malcorra; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.Por la tarde, tras la actividad en la sede de Naciones Unidos sobre el tema de los refugiados, se trasladará a Wall Street para hablar en un evento organizado por el diario Financial Times llamado "The New Argentina" (La Nueva Argentina), con la presencia de importantes empresarios y banqueros.Allí estarán como oradores Peña; Prat Gay; al presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; al presidente de la Banca Global para las Americas de HSBC, Gerardo Mato; a Jay Collins, vicepresidente de Banca de Inversión y Corporativa de Citi; a John Rice, vicepresidente de GE; y a Thomas Farley, presidente de la Bolsa de Nueva York.Mañana, el jefe de Estado hablará por primera vez ante la sesión de la Asamblea General, en una lista de oradores que lo tiene en séptimo lugar, después del representante de Qatar, por lo que lo haría cerca de las 11.30 hora argentina. Posteriormente, asistirá a un almuerzo ofrecido por Ban Ki-moon, y a la noche volverá a verse con los líderes mundiales en una cena que ofrecerá Obama, en tanto que, se hizo trascender, hay varias bilaterales gestionadas, que podría concretarse en el transcurso de ambos encuentros. Finalmente, el miércoles mantendrá una reunión de Alto Nivel –como se denomina en el organigrama de las Naciones Unidas- acerca de la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y emprenderá el regreso a Buenos Aires en un vuelo de línea junto al resto de la comitiva.