Regionales

Cisterna: "Tenemos que pedir que nos controlen en tiempo y forma"

Lo sostuvo al acompañar al gobernador Mario Das Neves en la firma de un convenio de colaboración institucional entre los Tribunales de Cuentas del Chubut, de Comodoro y de Trelew con el Ejecutivo provincial. Además, pidió que "los controles se deben realizar en el momento en que se ejecuta el gasto"

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, presidió este lunes en Rawson la firma de convenio marco de Cooperación Institucional entre los Tribunales de Cuentas de la provincia, de Comodoro y de Trelew con el Ejecutivo provincial. El mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Coordinación de Gabinete, Víctor Cisterna, y de Gobierno, Rafael Williams.

Al hacer uso de la palabra, el ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, remarcó que "cuando surgió esta idea de colaborar en el perfeccionamiento y en el observamiento de los Tribunales de Cuentas, creímos con el gobernador que era algo imprescindible y urgente de realizar por eso es el apoyo que le estamos brindando", señaló Cisterna.

Hizo hincapié en que "siempre decimos que el control tiene que ser un control en tiempo y forma, es lo que yo siempre he peleado porque me ha tocado en algún momento tener que ir al Tribunal de Cuentas a rendir cuentas después de seis o siete años y dar alguna explicación y siempre me quejaba de esto que ocurría".

"El control en el momento adecuado es lo más importante para ustedes en su función, pero más importante para nosotros en la tranquilidad de lo que estamos haciendo, a los que estamos en la actividad política no nos tiene que molestar que nos controlen, tenemos que pedir que nos controlen en tiempo y forma", enfatizó el ministro Coordinador.

En esta línea, dejó en claro que no sirve "que el día que dejamos el Gobierno ir a rendir cuentas, sino que es importante en el momento que estamos ejecutando el presupuesto porque es plata de la comunidad y no es plata nuestra, tenemos que dar cuenta y el gobernador lo ha expresado muchas veces con mucha contundencia".

"La provincia es una organización burocrática muy grande, tiene muchos vericuetos, mucha gente involucrada en los gastos porque son muchos los gestores de la actividad administrativa que no siempre uno puede controlar y por eso es importante que ustedes estén controlando en el momento cómo se invierten los fondos públicos".

Por último, remarcó que "es importante que comencemos a hacer en algún momento el control de la eficiencia en el gasto no solamente la legalidad, sino que hayamos sido eficientes porque la gente nos da la responsabilidad de administrar los fondos y hay que hacerlo con honestidad y eficiencia y en esto ustedes pueden colaborar".

El convenio fue rubricado por el gobernador de la provincia, Mario Das Neves, la presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Lorena Coria, el representante del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Miguel Ángel Hernández, y de la ciudad de Trelew, María Alejandra Scuffi.

APOYO POLÍTICO

Por su parte, la presidenta del Tribunal de Cuentas del Chubut, Lorena Coria señaló que es "muy importante este apoyo institucional porque la idea original fue que los tres tribunales trabajaran en forma conjunta en la modernización y el fortalecimiento de los Tribunales de Cuentas".

"Esto implica estar un poquito más a la altura de los tiempos modernos, nosotros venimos de hacer controles que son simplemente instrumentales y estamos intentando hacer auditorías in situ, verificar las realizaciones de las obras públicas que sucedan, los hechos que un poco el gobernador pretende que sucedan tanto en el interior de la provincia como en los organismos que son centralizados y descentralizados".

En ese sentido "tenemos muchas cosas que modificar, ya estamos modificando normativa y queremos darle un continente para que estas cosas pasen, el apoyo político del gobernador es para nosotros importantísimo, sé que esta es una idea que él tiene porque siempre ha hablado de transparencia en la gestión pública, es muy importante saber dónde van los recursos, cómo se invierten y sobre todo que lo que quiere la política de Estado suceda en los distintos estamentos".

"Para ello tenemos la colaboración de los dos tribunales, tanto de Comodoro como de Trelew, que nos vienen apoyando en esta idea y estamos vinculándonos con diferentes figuras jurídicas para poder empujar este plan, la idea es que comience en enero de 2017 aunque ya venimos trabajando", puntualizó.

Agregó a ello que a partir de esa fecha "va a ser un poco más ordenado porque queremos cambiarle un poco la impronta al Tribunal de Cuentas y a los organismos de contralor en general y colaborar de esta manera con la política pública".