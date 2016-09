Deportes

Del Potro prometió "dejar todo" en Croacia

El tandilense Juan Martín Del Potro prometió "dejar todo" en su tercera final de Copa Davis ante Croacia en noviembre, a la que le dio una condición especial por compartirla con sus compañeros de equipo, a quienes definió como "grandes personas".

"Jugar mi tercera final de Copa Davis me llena de emociones y lo mejor es jugarla con ellos, grandes personas", sostuvo Del Potro en la conferencia de prensa que dio en Ezeiza, al llegar hoy al país, con sus compañeros de equipo.

Del Potro, quien tuvo una ríspida relación con el anterior capitán, Martín Jaite y antes con David Nalbandian, aseguró que no le importa la superficie que elija Croacia, el rival de la final, y sea cual fuere se tomará su tiempo para prepararse.

El doble medallista olímpico describió que está pasando momentos "inolvidables" en su regreso al tenis, como pasar de "jugar un dobles solo ante Italia" a "ganarle al uno, al dos y al cuatro" y estar en la final de la Davis, en la que, adelantó dejará "todo" por ganarla.

El tandilense, elípticamente, pareció instalar a los mismos jugadores en la final, pese a que es decisión del capitán, Daniel Orsanic, quien no estuvo en la conferencia de prensa.

A propósito de su ausencia, un periodista hizo una pregunta al capitán pese a que no estaba y en medio de las risas de los jugadores fue Mariano Hood, su segundo, quien respondió gentilmente sobre el descanso, la competencia de circuito que le llega a cada uno y retomar la preparación dentro de un mes y medio.

Es más, cuando se le preguntó sobre la superficie Del Potro dijo que la pista rápida es lo que mejor le viene a él, que a Leonardo Mayer y Guido Pella también le sientan y que en todo caso de ser polvo de ladrillo el elegido, lo cual sería difícil, le vendrá mejor a Fede Delbonis.

Del Potro se abstuvo de precisar qué torneos jugará pese a que Tokio y Shanghai estaban en su horizonte y optó por poner foco en su físico: descanso y chequeos en los lugares donde me duele.

"Tenemos un circuito por delante pero faltan casi dos meses y vamos a darle la importancia que se merece. Mejora en todos los aspectos, es un buen período para mantenerme sano y mejorar en lo físico que es mi déficit. Después llegar lo mejor posible, hacer un papel digno y dejar todo", se explayó.

Del Potro también elogió al público argentino pese a desconocer cuántos podrán viajar a Croacia.

"Los argentinos donde están se hacen sentir. Si no hay muchos argentinos sabemos que acá va a haber muchos tirando buenas ondas", concluyó.