Nacionales

Macri sobre Malvinas: "No fue un encuentro oficial pero hay buena predisposición para iniciar un diálogo"

El presidente Mauricio Macri aclaró hoy que la charla que mantuvo ayer en Naciones Unidas con la primer ministra británica, Theresa May, "no fue un encuentro oficial", pero destacó la "buena predisposición" para iniciar un diálogo que "se había perdido en los últimos doce años" y sostuvo que las negociaciones por la cuestión Malvinas "van a llevar muchos años".

En declaraciones a la radio FM Latina desde Nueva York, donde hoy cumple su último día de actividades, Macri insistió en la necesidad de "bajar las ansiedades" con la cuestión Malvinas y, si bien insistió con que "el camino es dialogar", dijo que las negociaciones con el Reino Unido por la cuestión de la soberanía de las islas "van a llevar muchos años".

En la entrevista, Macri buscó precisar los alcances del encuentro informal que mantuvo ayer con May, luego de brindar su primer mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante la cual reiteró el histórico reclamo argentino de "llamado al diálogo" al Reino Unido para "solucionar amigablemente" el diferendo por la soberanía de las islas.

"En el almuerzo que compartimos todos los mandatarios, Theresa May se arrimó un instante a la mesa a saludarme y decirme que esperaba que en el futuro nos pudiésemos sentar a dialogar y yo le dije que Argentina estaba lista para tener un dialogo abierto que incluya todos los temas, incluyendo la soberanía", explicó Macri.

"Ella dijo que le parecía razonable pero, claramente, eso no es un encuentro oficial. Fue un encuentro de parados al lado de una mesa y duró dos minutos", aclaró el mandatario, quien, no obstante, destacó que el breve intercambio "demuestra la buena intención y la buena predisposición de las partes de retomar un diálogo que se había perdido".

El Presidente indicó que, "después, tendrá que arreglarse en el tiempo una agenda oficial de trabajo que comenzará un diálogo que va a llevar años, pero lo importante es que empecemos" ya que "los últimos doce años, son doce años perdidos".

"Los argentinos estamos convencidos de que, con el tiempo y sí o sí, se va y terminar lo que ya Naciones Unidas y muchos han avalado, que es la soberanía nuestra sobre las islas Malvinas", sostuvo.

En cuanto a la declaración conjunta firmada entre ambas cancillerías, que despertó polémica en el Congreso incluso entre los aliados de la Coalición Cívica y el radicalismo, Macri pidió "manejar la ansiedad", aclaró que "solo es una muestra de buenas intenciones y confirmó que la canciller Susana Malcorra "va a ir a informarles" los términos del texto.

"Lo más importante es bajar las ansiedades, esto va a lleva muchos años y el camino es dialogar. El diálogo es para nosotros el eje central de la política exterior de esta Argentina democrática", concluyó.