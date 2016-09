Nacionales

Costantini: "Sabía que iba a encontrar una caja negra, pero no sabía sus dimensiones"

La presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, dijo que al asumir en el cargo "sabía que iba a encontrar una caja negra, pero no sabía sus dimensiones".

En una nota que publicó el diario estadounidense The Wall Street Journal, Costantini aseguró que en los nueve meses que lleva en la compañía recortó costos no operativos e incrementó los ingresos.

La ejecutiva estimó que la empresa podría reducir ser rentable dentro de cuatro años.

Las ventas crecieron 10% este año y Aerolíneas transportó un récord de un millón de pasajeros en julio, lo que determina un aumento interanual de 13%.

Según el Wall Street Journal, Costantini, de 45 años, está encontrando más difícil racionalizar las operaciones de Aerolíneas, que se encamina a registrar una pérdida de u$s 1.000 millones este año, después de perder entre u$s 1 millón y u$s 2 millones al día durante buena parte de la última década.

La presidenta de Aerolíneas reconoció que la aerolínea carecía de algunas características de una empresa tradicional, como presupuesto y metas de desempeño y ventas.

"Teníamos más empleados de los que necesitábamos. El desafío era que no sabíamos exactamente dónde teníamos los empleados adicionales", dijo la ejecutiva.

En referencia a la necesidad de reducir los gastos de la compañía, Costantini citó que durante la anterior administración "no existía una cultura del costo. No existía una cultura de los ingresos".

Aunque podría ahorrar dinero, "privatizar Aerolíneas Argentinas sería como privatizar la selección nacional de fútbol", señaló Costantini. "Todos se sienten dueños", acotó.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Aerolíneas duplicó la cantidad de vuelos y pasajeros transportados, mejoró la puntualidad, incorporó unos 3.000 trabajadores y gastó unos US$5.000 millones en subsidios pagados por los contribuyentes, según Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Según una estimación, el gobierno gastaba más en Aerolíneas de lo que la provincia más pobre del país asignaba a la educación pública.





Fuente: The Wall Street Journal