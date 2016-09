Nacionales

Malcorra: "No estamos entregando las Malvinas"

La canciller Susana Malcorra afirmó hoy que el encuentro de ayer entre el presidente Mauricio Macri y la primera ministra británica Theresa May en Nueva York fue "un breve intercambio casual", destacó que el gobierno con su política "no está entregando las Malvinas" y dijo que irá al Congreso "todas las veces que sea necesario" para explicar los alcances de la declaración conjunta firmada la semana pasada entre ambas cancillerías.

"Es difícil aclarar al Presidente. Tengo que ser muy prudente y delicada en esto", dijo la titular del Palacio San Martín en declaraciones a radio Continental desde Nueva York, al ser consultada sobre el encuentro que ayer mantuvieron Macri y May, en el marco de un almuerzo que compartieron en la sede de las Naciones Unidas junto a otros mandatarios.

"Tuvieron un breve intercambio, bastante casual en un contexto donde todos los mandatarios se encuentran, en el que el Presidente retomó la conversación iniciada en enero en Davos con David Cameron, donde se planteó que estamos dispuestos a conversar todo pero que el tema de la soberanía es una parte importante de nuestra agenda", explicó Malcorra.En respuesta a Macri, según Malcorra, "May le dijo 'trabajemos, avancemos', una reacción positiva de cortesía a la noción de hacer una agenda, una hoja de ruta".La canciller agregó: "Soy absolutamente franca, no creo que la primera ministra en ese contexto haya dicho 'sí, suscribo, agendemos esto', y que la soberanía sea el primer tema, porque no es pensable que así sea".En tanto, Malcorra defendió los términos de la declaración conjunta suscripta por ambas cancillerías la semana pasada, en la que se acordaron dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección, hacia Malvinas y coincidieron en la necesidad de "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable" del archipiélago, como comercio, pesca, navegación e hidrocarburos."Es una declaración de intenciones que define temas que tenemos que agendar y tratar. Es una enumeración de temas. No estamos entregando las Malvinas. Se generó una sobreactuación sobre el comunicado, así como lo que comentó ayer el Presidente, como si Malvinas estuviese ya en la centralidad de nuestro diálogo", indicó.Malcorra remarcó que irá al Congreso "todas las veces que sea necesario" para explicar los alcances del comunicado conjunto, aunque precisó que primero habrá una reunión de trabajo "más explicativa" la semana que viene en el Parlamento con el vicecanciller Carlos Foradori."Que estemos dispuestos a conversar, no quiere decir ceder ni conceder, sino escuchar al otro. El sentir que uno entrega posiciones porque se sienta a hablar es asumir que nunca se podrá resolver ningún conflicto en el mundo", aseveró la canciller.Por último, sostuvo que es una "simplificación" pensar que este tema se cruza con su postulación para convertirse en secretaria general de las Naciones Unidas, cargo para el cual necesita el apoyo del Reino Unido."La agenda para llegar a las Naciones Unidas coincide totalmente con la agenda de mi responsabilidad como canciller. La lectura del Reino Unido respecto a tener una secretaria general de la ONU que venga de Argentina trasciende un tema puntual. Es una simplificación creer que uno puede hacer ese tipo de aproximación", concluyó.