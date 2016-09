Nacionales

Cristina cuestionó la política del gobierno nacional por Malvinas

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó hoy el tratamiento del gobierno nacional con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y pidió mantener "en alto esa solicitud, porque hace a la vigencia de los derechos humanos".

"Quiero desagraviar a todos aquellos que dieron la vida por la patria y aquellos que volvieron de nuestras Malvinas. Desagraviarlos porque muchas veces cuando uno escucha hablar tan ligeramente de las cosas tiene una cierta tendencia a decir 'qué maldad'", dijo.



Sin embargo, aclaró que "no hay que atribuirlo a la maldad" sino que "apenas es explicable desde la estupidez".



Y agregó: "Porque realmente el imperativo constitucional de defender la soberanía y representar en todos los ámbitos el reclamo de la soberanía de Malvinas es una tarea que cruza transversalmente a toda la sociedad como pocas cosas".

Cristina encabezó a un acto con la nueva conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) en el Club Atenas de la capital bonaerense en el que pidió "perdón a los ex combatientes, veteranos y a los que quedaron en las islas y que todavía no podemos identificar porque el Reino Unido se sigue negando a las muestras de ADN para que sepamos quiénes son nuestros muertos".

"Vaya nuestro desagravio y reconocimiento ante lo que considero apenas una muestra de mediocridad porque ni siquiera quiero usar palabras altisonantes", sostuvo en referencia a la polémica generada por el contacto informal que ayer tuvo en Nueva York el presidente Mauricio Macri con la premier británica, Theresa May.

En el acto la acompañaron el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex titular de la AFI Oscar Parrilli, el ex diputado provincial Luis D'Elía y el ex vicegobernador Gabriel Mariotto, además de legisladores nacionales y provinciales.