Policiales | SECUESTRARON PRECURSORES QUIMICOS EN TUCUMAN Y EN LA LOCALIDAD BONAERENSE DE JOSE C. PAZ

Nuevamente Puerto Madryn involucrado en un caso nacional de narcotráfico

La información surgió ayer a raíz de la vinculación de un puntero político con una banda narco a la que le secuestraron una enorme cantidad de precursores químicos en Tucumán, pero con vinculaciones en todo el país y en Chubut justamente con Puerto Madryn.

Tu envío fue realizado con éxito.

«Secuestraron más de 4.000 litros de precursores químicos que utilizaba la banda de Trayán. La Policía Federal allanó galpones y supuestas empresas químicas en Buenos Aires donde encontró ácido clorhídrico y otras sustancias que se utilizan para preparar cocaína.

Llegaron allí mediante escuchas telefónicas y documentación secuestrada en las casas de Julio César Trayán y los hermanos García», mencionaban los medios nacionales.

«La investigación se inició en diciembre del año pasado de manera conjunta entre la división Antidrogas de la Policía Federal de Córdoba y el fiscal Federal de Tucumán Pablo Camuña. A pedido de este último, el juez Federal Nº 2 Fernando Poviña autorizó la intervención de siete teléfonos de esta agrupación. Mediante esas escuchas, lograron atar cabos y decodificar el funcionamiento de esta banda. A eso se sumaron distintas documentaciones que fueron encontrando en las casas de los detenidos al momento de los respectivos allanamientos» y de allí surgen las vinculaciones con la distribución de los estupefacientes que vinculan a la ciudad, aunque no se han registrado hasta el momento ni procedimientos ni detenciones en la zona.

En un allanamiento realizado en José C. Paz, en el conurbano bonaerense, se hallaron tachos y bidones con un total de 3.240 litros de ácido clorhídrico, una cantidad todavía no determinada de ácido sulfúrico, 30 kilos de soda cáustica y otros precursores químicos, «para que se entienda: por cada litro de ácido clorhídrico se produce un kilo de cocaína de máxima pureza, según me explicaron los expertos de Sedronar», aclaró el fiscal.

En ese mismo predio funcionaba un galpón donde se sospecha que los «narcos» preparaban los autos para ocultar la droga y luego transportarla hacia distintos puntos del país.

Camuña señaló que la distribuían en ciudades como Córdoba Capital, Rosario, Capital Federal, Mar del Plata y Puerto Madryn, menciona la información conocida.

De acuerdo a la información que recabó Camuña, la banda importaba la droga de dos países limítrofes. «Desde Bolivia les bajaban la pasta base y la cocaína. Y desde Paraguay les mandaban la marihuana, pero siempre en grandes cantidades», destacó el fiscal federal.

Ayer, el Diario La Gaceta de Tucumán titulaba «Aseguran que la banda narco operaba desde Tucumán hasta Puerto Madryn», sin embargo hasta ahora, en la ciudad no hubo ninguna repercusión, ni procedimiento de las autoridades policiales.