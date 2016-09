Nacionales

Macri anunció el reintegro del IVA por el alojamiento a turistas extranjeros

El Presidente detalló que el propósito es revitalizar y dotar de mayor competitividad al sector. La medida generaría casi 120.000 nuevas llegadas de turistas extranjeros por año, ingresos por gastos turísticos por u$s 90 millones anuales y 8.000 puestos de trabajo.

El jefe de Estado anunció que los planes de turismo se llevan a cabo "con el propósito de generar nuevas fuentes de trabajo, incrementar el número de visitantes extranjeros y elevar el gasto que realizan en el país, así como el cuidado del medio ambiente, y en ese camino tenemos todo para desarrollar para crecer" .

"El éxito del futuro del turismo de nuestro país no pasa por Ciudad de Buenos Aires, sino pasa en desarrollar cada región con sus características, sus diferencias culturales y esa diversidad que tanto nos enriquece", como también "apostando al empleo local y la mejor conectividad del país en forma directa".Para el jefe de Estado, se "abre una enorme oportunidad y hoy necesitamos el espíritu emprendedor argentino que ustedes representan y que lideren proyectos, nos arrimen sus ideas y propuestas para ayudarlos a desarrollar", y subrayó: "hemos dado grandes pasos adelante con acceso al mercado internacional para lograr financiamiento a largo plazo, para este tipo de inversiones y a tasas más bajas".Confió que eso se logró a "raíz de nuestras buenas relaciones en esta apertura al mundo que nos abre muchísimas oportunidades y estamos en el camino correcto, y nos hace falta la creación de más fuentes de trabajo, más creatividad y combinando tareas con cada provincia y transformar en un hecho real algo que venía demorado".Sostuvo Macri que nuestro país "no puede volver a permitirse el lujo de semejante disociación entre el sector público y privado, y tenemos que trabajar entendiendo que tenemos un objetivo en común: que a la Argentina le vaya mejor y cada ciudadano tenga una mejor oportunidad".La medida, similar a la que rige en otros países de la región, generaría casi 120.000 nuevas llegadas de turistas extranjeros por año, ingresos por gastos turísticos por u$s 90 millones anuales y 8.000 puestos de trabajo.La ley correspondiente existía desde 2001, pero jamás se había reglamentado para servicios hoteleros, y a partir de hoy se permitirá ganar competitividad al sector y promover el blanqueo de la facturación del rubro, como también beneficiará a todos los prestadores de la cadena de valor turístico.