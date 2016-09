Deportes

Boca y Lanús juegan en Mar del Plata por la Copa Argentina

Con la reaparición de Carlos Tevez, suspendido en el torneo local, el Xeneize enfrenta desde las 21.10 al "Granate", en busca de los cuartos de final, del torneo cuyo ganador clasifica a la Copa Libertadores de América de 2017.

El encuentro se jugará este miércoles a partir de las 21.10 en el estadio José María Minella, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y lo televisará la TV Pública.El equipo "xeneize", que el domingo último recompuso en parte su imagen con una goleada sobre Quilmes (4-1) en La Boca, se instaló en octavos de final tras haber dejado en el camino a Güemes de Santiago del Estero y a Santamarina de Tandil.Lanús, por su parte, dejó en el camino a San Martín de Formosa y a Patronato de Entre Ríos, y está clasificado para la próxima Libertadores por haber sido el campeón del torneo de Primera División en mayo pasado.En Boca, el DT Guillermo Barros Schelotto hará dos cambios seguros en relación al holgado triunfo del domingo sobre Quilmes (4-1), ya que a regreso de Tevez en lugar de Fernando Zuqui se sumará el del colombiano Frank Fabra por Jonathan Silva, mientras que podría haber uno más.Es que Guillermo podría sacar de la formación titular al colombiano Sebastián Pérez, de auspicioso debut con la camiseta "Xeneize" el domingo último, para incluir en su lugar al misionero Andrés Cubas, un jugador más recuperador de la pelota, con la intención de frenar al muy buen mediocampo de Lanús.Es decir que Boca tendrá a Tevez, al cordobés Cristian Pavón y a Darío Benedetto, autor de tres goles el domingo ante Quilmes, y además contará con Ricardo Centurión y Pablo Pérez en la generación de juego, por eso la intención del Mellizo de tener más recuperación con Cubas, una de las promesas del club.Lanús, que ya superó a Boca hace poco, en la fecha inicial del torneo de Primera División, cuando lo venció por 1-0 en su estadio "La Fortaleza", no atraviesa un buen momento futbolístico.El "Granate" le ganó a Boca y luego ingresó en un declive que lo llevó a empatar con Olimpo y Aldosivi, en ambos casos cero a cero, y también sufrió una derrota como local con Unión (1-0), además de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana por Independiente, que le ganó en los dos partidos eliminatorios.En cuanto a la formación que enfrentará a Boca, el entrenador Jorge Almirán pondrá a su equipo ideal, ya que incluirá a los que preservó el domingo con Aldosivi.Así, ingresará José Gómez por Alejando Silva; Maximiliano Velázquez por Nicolás Pasquini; Iván Marcone por Agustín Pelletieri; Miguel Almirón por Nicolás Aguirre, Lautaro Acosta por Brian Montenegro y José Sand por Ciro Rius.El único de los que regresan que no había jugado por un tema físico es Marcone, quien padecía una distensión en la pierna derecha, los demás fueron guardados con la única intención de eliminar a Boca.El partido se presume parejo, con Lanús y un juego más aceitado y consolidado, y Boca que apostará a la presión, la tenencia de la pelota, alguna genialidad de Tevez y ahora también a los goles de Benedetto, quien se sacó un gran peso de encima ante Quilmes y ahora intentará demostrar que no se equivocaron cuando lo trajeron desde México.

El ganador del cruce entre Boca y Lanús jugará en cuartos de final ante Rosario Central, que ya se instaló en esa instancia tras haber eliminado a Deportivo Morón.