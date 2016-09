Nacionales

Foradori aseguró en Diputados que la cancillería tiene "la camiseta Argentina puesta" en tema Malvinas

El vicecanciller, Carlos Foradori, aseguró hoy en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que "cada uno de los funcionarios" del Ministerio "y del Gobierno" tienen "la camiseta argentina puesta" en relación a la disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas.

"Esto no debe ser un tema de política interna", sostuvo el número dos de la cartera que conduce Susana Malcorra y aseguró que la declaración "no es algo nuevo, esto no es un invento, esto tiene que ver con la estrategia (que se aplica) desde hace bastante tiempo, a menos que todo lo que venimos llevando a cabo en todas las administraciones, inclusive la anterior, haya sido equivocada".

En tanto, Guillermo Carmona (FPV-PJ) le dijo a Foradori que "lamentablemente los argentinos padecemos la usurpación de una parte del territorio nacional" y sostuvo que "tenemos que lamentar" que en los contactos que hasta ahora el presidente (Mauricio) Macri tuvo a nivel internacional "en ningún caso" hicieron "referencia a la soberanía argentina" sobre las islas.