Internacionales

Francisco confirmó que no viajará a Argentina ni este año ni el próximo

El papa Francisco confirmó hoy que no vendrá de visita al país ni este año ni el próximo y argumentó que tiene compromisos fijados para ir a Asia, Africa y "el mundo es más grande que Argentina".

Lo hizo en un videomensaje difundido por Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano y la edición argentina del diario L'Osservatore Romano, en el que también exhortó a sus compatriotas a "ponerse la Patria al hombro".

"Está de más decir que yo hubiera querido ir a Argentina a beatificar a Mama Antula y a canonizar al Cura Brochero, pero no pude hacerlo, no es posible. Ustedes no saben cuánto me gustaría volver a verlos. Y tampoco podré hacerlo el año próximo porque ya están compromisos fijados para Asia, África, y el mundo es más grande que Argentina", sostuvo."Y bueno, pero hay que dividirse, dejo en manos del Señor que él me indique la fecha. Pero teniendo en cuenta estos acontecimientos y teniendo en cuenta que el año que viene tampoco voy a poder ir, opté por comunicarme con ustedes de esta manera", agregó.Por último, Francisco saludó a sus compatriotas, les transmitió su cariño, dijo que "parece un poco raro, pero lo estiro el tiempo como el elástico hasta pronto" y, como es habitual, pidió que recen por él.