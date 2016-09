Deportes

El ascenso levantó el paro y regresa el fútbol

Las diferentes divisionales volverán a jugar la próxima semana, luego de llegar a un acuerdo con la Comisión Normalizadora de la AFA sobre los pagos adeudados y la ayuda para afrontar viajes y operativos de seguridad.

Tu envío fue realizado con éxito.

Las categorías del ascenso del fútbol argentino levantaron el paro y volverán a jugar la próxima semana, luego de llegar a un acuerdo con la Comisión Normalizadora de la AFA respecto de los pagos adeudados y los aportes económicos para afrontar viajes y operativos de seguridad.

Los clubes de la B Nacional, la B Metropolitana, la C, la D y el torneo Federal A firmaron un acta compromiso con los responsables de la AFA -encabezados por el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez-, y levantaron la medida de fuerza, aunque este fin de semana no habrá partidos del ascenso."Estamos muy contentos por haber llegado a este acuerdo. Tenemos prácticamente resuelto todo lo que veníamos pidiendo, por eso debemos agradecer a la Comisión Normalizadora de la AFA, a Aerolíneas Argentinas y al ministro (de Transporte de la Nación, Guillermo) Dietrich", indicó el directivo Daniel Ferreiro, presidente de la B Nacional y vice de Nueva Chicago.Por su parte Claudio 'Chiqui' Tapia, titular de Barracas Central y representante de la B Metropolitana, agregó: "Estamos contentos por el acuerdo porque no nos gusta que la pelota esté frenada. Nos alegra mucho la recepción de la Comisión Normalizadora ante nuestros reclamos".Según el acta, desde septiembre a diciembre la B Nacional (23 equipos) recibirá $ 1.500.000 brutos mensuales por club; la B Metro (19), 742.355; la C (20), 250.000; la D (16), 100.000; y el torneo Federal A (36 equipos del Interior), 250.000.Además, los clubes tendrán un 30% de descuento en transporte aéreo y 20% en terrestre, según la cantidad de kilómetros que deban trasladarse para sus compromisos (sobre todo la B Nacional y el Federal A); y también recibirán un aporte para afrontar los operativos de seguridad."Acá no hubo vencedores ni vencidos", dijo el abogado Javier Medín, integrante de la Comisión Normalizadora, para salir al cruce de lecturas intencionadas. "Nunca hubo incumplimiento, pero ellos merecen explicaciones y se las dimos".Y Armando Pérez indicó: "Nos hemos puesto de acuerdo. Teníamos que ser más claros en algunos puntos y ellos en otros, pero no alteramos el acuerdo primitivo"."Cumplimos en tiempo y forma con las gestiones -agregó- y ya quedó todo claro. Esta comisión tiene un mandato y el objetivo de sanear la AFA. Posiblemente estarían pensando que no hacemos nada pero eso quedó aclarado".Según Pérez, "no había motivo que justificara el paro" pero prefirió "mirar para adelante" y celebró el acuerdo al que arribaron la AFA y los clubes del Ascenso.La primera categoría en convocar a un cese de actividades había sido la B Nacional, en reclamo, sobre todo, a la deuda que mantenía la AFA con los pagos por los derechos de televisación del programa Fútbol para Todos. Este será el segundo fin de semana consecutivo sin partidos de la máxima divisional del ascenso (las fechas canceladas se llevarán a cabo en noviembre).El martes de esta semana, en tanto y después de una reunión de sus representantes, se plegaron las restantes divisiones: B Metro, C, D y Federal A.





La actividad de cada categoría:



B Nacional: Fecha 8 el sábado 8/10. Fecha 6 el 1/11 y fecha 7, el 22/11.



B Metro: Fecha 8 el sábado 8/10. Fecha 7 entre semana durante noviembre.



Primera C: Fecha 7 entre el martes 4/10 y miércoles 5/10.



Primera D: Fecha 7 el sábado 8/10. Resta reprogramar fecha 6.



Federal A: Fecha 5 el sábado 8/10.