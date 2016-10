Deportes

Los Pumas quieren hacer historia frente a los All Blacks

El seleccionado de rugby argentino juega desde las 19 frente a Nueva Zelanda, actuales bicampeones del mundo, en un partido válido por la quinta fecha del torneo Rugby Championship.

El encuentro se desarrollará desde las 19 en el estadio de Vélez Sarsfield y será arbitrado por el sudafricano Jaco Peyper, asistido por Angus Gadner y Marius van der Westhuiezen.

En el torneo Rugby Championship participan las cuatro potencias del hemisferio Sur, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Argentina.



Nueva Zelanda, que suma 20 puntos en el torneo, derrotó a Argentina en la tercera fecha del Championship, por 57 a 22, y en la fecha pasada se consagró campeón por cuarta vez en cinco ediciones de este certamen.



El conjunto "albiceleste" irá por su primer triunfo frente a los All Blacks en el torneo Rugby Championship, ya que cayó en las cinco ediciones de este certamen.



Los Pumas tendrán tres modificaciones con respecto al equipo que perdió frente a Australia por 36-20, en Perth, el pasado sábado 17 de septiembre pasado: entre los forwards, el que retorna es el segunda línea Guido Petti y Javier Ortega Desio estará en la tercera línea; el medio scrum Marín Landajo reemplazará a Tomás Cubelli y el tucumano Ramiro Moyano será uno del wingers en reemplazo de Lucas González Amorosino.



Los suplentes serán Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Enrique Pieretto, Juan Manuel Leguizamón, Leonardo Senatore, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente y Matías Orlando



Posteriormente, tras el partido con los All Blacks, Los Pumas partirán el domingo 2 de octubre hacia la ciudad de Londres, en donde el sábado 8 culminarán su participación en el certamen al enfrentar a Australia, en el estadio Twickenham.



El choque entre Los Pumas y los "Wallabies" australianos será el primer partido que se disputará fuera del hemisferio Sur,



Nueva Zelanda encabeza la tabla de posiciones de la quinta edición del Rugby Championship con 20 puntos, Australia 9, Sudáfrica 6 y Argentina 5.



El seleccionado argentino esta temporada perdió frente a Sudáfrica ((30-23), Nueva Zelanda (57-22) y con Australia (36-20), y sumó un triunfo en Salta ante los Springboks sudafricanos por 26-24.



Los Pumas en las cinco ediciones del Rugby Championship derrotaron a Sudáfrica en dos oportunidades, en el 2015 (37-24) y este año (26-24) e igualaron con los Springboks sudafricanos en el 2012 (16-16), mientras que en el 2014 superaron a Australia (21-17).



Los seleccionados de Nueva Zelanda y Argentina se enfrentaron en 27 oportunidades, con un saldo favorable de 26 triunfos para los All Blacks y un empate en 21 tantos, el 2 de noviembre de 1985, en el estadio de Ferro Carril Oeste.



El seleccionado bicampeón de Nueva Zelanda suma 15 triunfos consecutivos y desde el reemplazo del ex entrenador Grahan Henry -consiguió el título de campeón mundial de Nueva Zelanda 2011-, Steve Hansen, el DT reemplazante logró 56 triunfos en 61 partidos, con tres derrotas frente a Inglaterra, Sudáfrica y Australia y dos empates.



Los All Blacks presentarán cuatro modificaciones con respecto al equipo que superó en la fecha anterior a Sudáfrica (41-13) en Christchurch.



El entrenador Hansen confirmó los siguientes cambios: el medio scrum TJ Perenara ingresará por Aaron Smith, el segunda línea Patrick Tu'ipulotu irá por Sam Whitelock, el tercera línea Liam Squire por Jerome Kaino y el wing Anton Linert-Brown por Makai Fekitoa.



ARGENTINA

1 NAHUEL TETAZ CHAPARRO 2 AGUSTÍN CREEVY 3 RAMIRO HERRERA 4 GUIDO PETTI PAGADIZÁBAL 5 MATÍAS ALEMANNO 6 PABLO MATERA 7 JAVIER ORTEGA DESIO 8 FACUNDO ISA 9 MARTÍN LANDAJO 10 NICOLÁS SÁNCHEZ 11 RAMIRO MOYANO 12 SANTIAGO GONZÁLEZ IGLESIAS 13 MATÍAS MORONI 14 SANTIAGO CORDERO 15 JOAQUÍN TUCULET

SUPLENTES

16 JULIÁN MONTOYA 17 LUCAS NOGUERA PAZ 18 ENRIQUE PIERETTO HEILAN 19 JUAN LEGUIZAMÓN 20 LEONARDO SENATORE 21 TOMÁS CUBELLI 22 JERÓNIMO DE LA FUENTE 23 MATÍAS ORLANDO

DT DANIEL HOURCADE









ALL BLACKS



1JOE MOODY 2DANE COLES 3OWEN FRANKS 4PATRICK TUIPULOTU 5BRODIE RETALLICK 6LIAM SQUIRE 7ARDIE SAVEA 8KIERAN READ 9T.J. PERENARA 10BEAUDEN BARRETT 11JULIAN SAVEA 12RYAN CROTTY 13ANTON LIENERT-BROWN 14ISRAEL DAGG 15BEN SMITH

DT: STEVE HANSEN





SUPLENTES