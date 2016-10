Deportes

River quiere regresar a la victoria frente a Velez

Los "Millonarios" reciben desde las 20 a Vélez, con Alberto Fanesi de técnico interino y a la espera de la asunción de Omar de Felippe, en uno de los partidos de la quinta fecha. Gallardo no confirmó el reemplazante de "Pity" Martínez.

El partido se jugará este sábado a partir de la 20 en el estadio Monumental de Núñez, con el arbitraje de Fernando Rapallini y será televisado por Canal 13.

En el amplio historial de 117 partidos, cuyo primer cruce se disputó en 1931 cuando comenzó el profesionalismo, River tiene una amplia ventaja con 85 triunfos contra 48 del conjunto del "fortín", y hubo 44 empates.River, con 8 puntos, tras dos triunfos y dos empates, viene de conseguir una igualdad 3-3 con Defensa y Justicia en Florencio Varela en un partido vibrante y con alternativas cambiantes.En ese encuentro fue expulsado el mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez por aplicarle un codazo al lateral Hugo Silva, razón por lo cual fue suspendido por el Tribunal de Disciplina por dos fechas, y en su lugar, el técnico Marcelo Gallardo ubicará a Andrés D'Alessandro, quien regresará al equipo titular tras haber sido suplente en Florencio Varela.Por otra parte, el "Muñeco" confirmó la presencia en la lista de los convocados del delantero uruguayo Rodrigo Mora, quien no juega desde la segunda final de la Recopa Sudamericana, el 25 de agosto pasado, cuando ingresó por el "Pity" Martínez en el segundo tiempo, y es seguro que estará en el banco de suplentes tras superar una entesitis (inflamación en el pubis).Vélez, con 3 puntos y un solo triunfo, conseguido en la segunda fecha por 2-0 ante Rosario Central, viene de sufrir dos derrotas consecutivas frente a San lorenzo (2-1) y ante Racing (3-0), en Liniers, donde la hinchada local mostró su descontento y tras lo cual el técnico Christian Bassedas presentó su renuncia.En las últimas horas, la dirigencia del club de Villa Luro se decidió por la contratación hasta el 2017 de Omar de Felippe, de 54 años, cuyo último paso exitoso como entrenador fue en el club ecuatoriano de Emelec de Guayaquil, para reemplazar a Bassedas.De todas formas, las última prácticas del plantel velezano fueron dirigidas por el ex entrenador de las divisiones inferiores, Alberto Fanesi, quien acompañado por Guillermo Morigi, estará ante River en el banco de suplentes.Fanesi cumplirá su tercer período como director técnico de Vélez: en la temporada 2001-2002 estuvo apenas dos partidos, mientras que en el Apertura 2004 condujo al equipo al subcampeonato, detrás de Newell's Old Boys de Rosario.Con relación al equipo que cayó ante la "academia", una de las novedades es el regreso al equipo del lateral derecho Fabián Cubero, quien estará luego de una larga ausencia (no disputó ningún encuentro del presente torneo) por un severo desgarro, y jugará en lugar de Nicolás Tripichio.Entre las ausencias figuran las de los mediocampistas Leandro Somoza y Héctor Canteros, ambos con fatiga muscular y, probablemente, en sus lugares estén Diego Zabala o Fabricio Alvarenga y Gonzalo Díaz. En la defensa estaría Emiliano Amor en lugar de Fausto Grillo.