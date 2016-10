Nacionales

El Ministro de Educación pidió "no regalar nota" a los alumnos

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, llamó este viernes a "terminar con el fraude educativo" de regalar notar para evitar la repitencia y aseguró que "si uno no comprende textos es absolutamente dependiente, 200 años de independencia es falso, terminemos con ese fraude".

Bullrich, al hablar en la mesa de Educación en el marco de la trigésimo séptima convención del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que delibera en Córdoba, aseguró que el problema de la baja comprensión de textos "no es del colegio secundario".

"El problema no es el secundario. Se aprende a leer en el primario. Terminemos de regalar nota. De evitar la repitencia. Trabajemos juntos para aprender, terminemos con el fraude educativo, Iremos escuela por escuela para que el que está en sexto grado y no puede leer, lo haga"."No hay salida de la pobreza sin educación", destacó el ministro y admitió que gran parte de la deserción en la etapa secundaria "se da primero por falta de interés, de aburrimiento y en segundo orden por una razón económica".Dijo que está trabajando en una Ley de Pasantías para fomentar el trabajo juvenil en las primeras etapas y bregó para que "la revolución educativa se dé con los gremios y no en contra de los gremios"."Entiendo que los gremios tienen el rol de defender los derechos de los docentes, pero el problema es que los funcionarios se corrieron en los últimos años respecto de su rol y los gremios empezaron a trabajar en política educativa, y en evaluación", indicó."Esto es porque nosotros (los funcionarios) nos corrimos. La política educativa es responsabilidad del ministro", enfatizó