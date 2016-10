Hacienda autorizaría un bono de fin de año y medio aguinaldo sin Ganancias

2. El análisis de la pobreza. "Esta semana por primera vez el Indec nos dijo la verdad de las cifras de pobreza y el 32% es una cifra que nos tiene que escandalizar y si uno no reconoce el problema no lo soluciona y nosotros no lo podemos lograr solo y lo tienen que solucionar todo los sindicatos, los empresarios y el sector público. Ese número nos tiene que golpear a todos y es inadmisible que con los recursos que se gastaron en la década pasada haya uno de cada dos niños en situación de pobreza".