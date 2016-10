Nacionales

Temer dijo que se siente "muy cómodo" con Macri porque piensan "de la misma manera"

El presidente de Brasil, que se reunirá el lunes en Casa Rosada con su par argentino, confía en que esta situación "va a facilitar mucho las cosas" en la relación bilateral.

El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que se siente "muy cómodo, muy confortable" con su par argentino, Mauricio Macri, porque percibe que piensan "de la misma manera" y dijo que esta situación "va a facilitar mucho las cosas" en la relación bilateral.

Temer anticipó que en la reunión que mantendrá este lunes con Macri en la Casa Rosada "la idea es acabar formalizando una declaración de mucha amistad institucional entre Brasil y la Argentina"."Me acompañarán los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Seguridad Institucional, de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, y de Justicia", precisó el mandatario en notas con los diarios Clarín y La Nación.Entre los objetivos de la nueva etapa bilateral, Temer dijo que "sin dudas" uno es la eliminación de barreras comerciales y agregó que "también es importante resolver la crisis en el Mercosur, sobre la que tenemos la misma posición … Todos los países, porque también Paraguay y Uruguay están de acuerdo. Tenemos que resolver eso en un tiempo breve".En el plano regional, se detuvo en caso Venezuela y señaló que si ese país "no cumple los requisitos que se exigen para integrar el Mercosur" se encaminará al apartamiento del bloque."Son los requisitos arancelarios (de complementación) que Venezuela no cumplió por un tiempo largo", apuntó.Agregó que no es que haya una intención concreta de que Venezuela sea apartada del bloque sino que el objetivo es que "se regularice"."En cuanto a su situación estamos preocupados con las detenciones que hacen allá de naturaleza política. Nosotros quisimos colaborar hasta humanitariamente, enviar remedios, pero parece que Venezuela no aceptó", subrayó.En otro orden, Temer dijo que está "cero preocupado" por las manifestaciones en su contra que están siendo organizadas en Buenos Aires tras la polémica que rodeó su llegada al poder tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff."Aquí (en Brasil) también tenemos protestas; es fruto de la democracia. No tengo ningún problema con eso", aseguró."¿Con Macri va a apoyar la idea de que el Mercosur libere el comercio con la Unión Europea?", preguntaron en la nota y Temer respondió "Sí, estamos insistiendo mucho. Ahora que estuve en China tuvimos varios contactos para cerrar cuanto antes el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, estamos trabajando en eso".