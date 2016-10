Deportes

Boca intentará continuar la racha triunfal ante tigre

Boca Juniors, con el ánimo alto tras haber avanzado a los cuartos de final de la Copa Argentina en la semana, visitará a Tigre, sin su ídolo Carlos Tevez y con la misión de cortar la racha negativa de más de seis meses sin éxitos fuera de su casa, en uno de los partidos que darán continuidad a la quinta fecha del torneo de Primera División.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 20.00 en la cancha de Tigre ubicada en Victoria, será arbitrado por Federico Beligoy y lo televisará Telefe.

Boca tiene 7 puntos, cinco por debajo de Estudiantes (12), y viene de golear como local a Quilmes (4-1) con una espectacular actuación del delantero Darío Benedetto, autor de tres goles, en tanto Tigre (2) no ganó, y empató dos partidos, el último la semana pasada frente a Independiente.En Boca, el entrenador Guillermo Barros Schelotto no podrá repetir el equipo que superó a Lanús en definición por penales, en Mar del Plata, y efectuará cinco cambios.En ese contexto, no estará Tevez, quien adeuda uno de los tres partidos de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina tras su expulsión ante Belgrano de Córdoba en la segunda fecha, y tampoco jugarán el zaguero Fernando Tobio, con una fuerte distensión en el isquiotibial derecho, el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, el mediocampista Andrés Cubas ni el mediapunta Ricardo Centurión.En sus lugares ingresarán el chaqueño Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva, el colombiano Sebastián Pérez, Fernando Zuqui y el uruguayo Rodrigo Bentancur, respectivamente.Boca, que no gana de visitante a nivel local desde el 22 de marzo último, cuando se impuso en San Juan sobre San Martín por 1-0 con un gol de Tevez, intentará cortar esa serie negativa, de hecho nunca pudo llevarse los tres puntos con el mellizo como DT, ya que cuando se impuso en tierra cuyana el entrenador era Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.Con el mellizo Guillermo, Boca suma siete partidos de visitante con cinco derrotas y dos empates, aunque muchos encuentros los asumió con juveniles debido a su participación en la pasada Copa Libertadores, en la que llegó hasta las semifinales. En el torneo continental, Boca sí ganó afuera, como ante Racing Club en Avellaneda o Cerro Porteño en Asunción.De todas maneras, el encuentro ante Tigre se asumirá con la ilusión de quedarse con los tres puntos y reafirmar algunos rendimientos altos como los de Benedetto, Pavón o el colombiano Pérez, y también el del arquero rafaelino Guillermo Sara, artífice de la clasificación en la Copa Argentina con sus dos penales atajados.Tigre, por su parte, desea conseguir su primera victoria en el campeonato, con una duda en relación a la formación que igualó en Avellaneda con Independiente, que está en el arco, donde no podría jugar Nelson Ibáñez, con una lesión muscular, y en ese caso lo reemplazaría Adrián Gabbarini.El equipo dirigido por Pedro Troglio tiene dos caras, una en defensa, donde tiene puntos débiles, y otra en la creación y el ataque, con jugadores de muy buen pie como Diego "Cachete" Morales y el colombiano Sebastián Rincón, más dos goleadores como Carlos "Chino" Luna y Lucas Janson.En cuanto al historial en Primera División, favorece a Boca con 41 triunfos contra 10 del "Matador", más 11 empates luego de haberse enfrentado en 62 ocasiones.