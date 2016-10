Deportes

Gimnasia y Estudiantes no se sacaron ventajas en el clásico platense

Gimnasia y Estudiantes animaron poco y nada el esperado clásico platense, con final de empate sin golees, producto de dos equipos más cuidadosos que audaces para buscar el triunfo en el encuentro jugado en el Bosque.

Tu envío fue realizado con éxito.

Estudiantes ya tenía asegurada por esta fecha la propiedad de la punta de las posiciones y quedó con dos unidades de ventaja sobre un lote abundante, y Gimnasia logró quitarle los primeros puntos a su rival que venía con puntaje ideal.

Lo que no pudo es quebrar una racha de seis años sin poder ganar el clásico.

Extraño fue que se cayeran tantos jugadores habiendo pisado antes el campo, mojado por la lluvia, pero no tanto que fueran con pierna fuerte a veces a destiempo.

Entre lo poco que brindaron, Gimnasia propuso un poco más en la segunda parte y tuvo a Sebastián Romero, jugando como volante central, en el jugador que se destacó por entrega y despliegue.

Gimnasia y Estudiantes se dividieron las llegadas, tenues por cierto y una por cada equipo.

A los 10 minutos Romero dio una asiutencia e Ibáñez remató cruzado y a los 39 un centro de Diarte derivó en un cabezazo de Viatri que no tuvo mayor incidencia porque fue desde muy lejos y facilitó el control del arquero Arias.

En el segundo el técnico local, Gustavo Alfaro, buscó la alternativa de Niell, pero no influyó.

A los 14 fue un pase monumental de Carrera a Ibáñez, que la bajó con el brazo sin que el arbitro Darío Herrera se percatara, pero rápido Mariano Andújar atoró para tapar el disparo.

Tuvo problemas Herrera con las manos porque fue contradictorio en sus decisiones.

Estudiantes tuvo dos chances seguidas: a una carrera de Toledo le siguió un remate que fue atenuado por el pie de Gorga y Arias salvó junto a un palo. En el corner Viatri conectó de taco y se fue cerca de un palo.

Después no hubo más para el clásico que tendrá una ueva edición en la fecha 24 del torneo, ya el año próximo.