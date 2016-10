Regionales

Das Neves dijo que "no podemos perder esta batalla" contra las drogas

Lo afirmó hoy al cerrar cerró el "1° Congreso Provincial de Madres por la Vida" que se efectuó en Trelew y contó con la participación de más de 1000 madres de distintas ciudades de la Provincia. El mandatario remarcó que "no vamos a permitir que nos sigan matando a nuestros hijos" y aseveró que "vamos a dar lucha".

Ante un Gimnasio N° 2 de Trelew colmado, este domingo el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, cerró el 1° Congreso Provincial de Madres por la Vida. En la oportunidad brindó un fuerte discurso y expresó que "no vamos a permitir que nos sigan matando a nuestros hijos". Además señaló que "vamos a dar lucha, esta batalla no la podemos perder" porque "trabajamos para una mejor calidad de vida y queremos que nuestros jóvenes también tengan un futuro mejor".

La propuesta, de la que formaron parte más de 1000 madres de distintas localidades de Chubut, fue organizada por el gobierno provincial en el marco de la lucha contra la droga.

El congreso provincial se llevó a cabo durante la jornada de este domingo en las instalaciones del Gimnasio N° 2 de la ciudad de Trelew, y contó con la presencia del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (SEDRONAR), Roberto Moro; los ministros de la Familia, Leticia Huichauqeo; de Salud, Ignacio Hernández; de Educación, Fernando Menchi; de Gobierno, Rafael Williams; el titular de la Agencia Provincial de la Prevención de la Drogodependencia, Claudio Mate; entre otros funcionarios provinciales; diputados y los intendentes de Trelew, Adrián Maderna y de Puerto Madryn, Ricardo Sastre.

Además el multitudinario congreso también convocó a referentes de distintas instituciones deportivas, culturales y sociales.

Se efectuaron distintos talleres sobre Salud, Familia, Educación y Seguridad, y al finalizar la jornada las participantes detallaron cada una de las conclusiones en referencia a los temas abordados.

MILITANCIA NUEVA

Al hacer uso de la palabra durante el cierre del importante encuentro de madres, al que acudió acompañado por su esposa Raquel Di Perna, el gobernador agradeció "a todos por la presencia, y también a SEDRONAR, vamos a darle un aplauso por el compromiso que tiene", solicitó.

Recalcó que "hoy acá le estamos dando lugar a la creación de la verdadera militancia nueva que tiene que ver con los problemas que los dirigentes no pueden solucionar y son las madres las que han salido a la calle y quieren solucionar el problema".

El gobernador recordó que "esto tiene sus antecedentes en el ´83 con el regreso de la Democracia eran más hombres que mujeres las que militaban, diría que era un promedio de 8 contra 2, y sin embargo después a medida que fueron apareciendo los verdaderos problemas en una familia ya sea el trabajo, la comida, el techo, la educación o la salud, fue la mujer la que se fue movilizando".

Das Neves expresó que "llegó a un momento muy duro, que cuando lo leí por primera vez, creo que fue acá en el barrio Armada fue duro porque en aquel momento pensaba que mal estamos, ver una madre entregando a la policía a un hijo que había robado, y dije algo está fallando"

Por eso "nosotros tenemos la obligación y ustedes que son las grades movilizadoras, las que cuando hubo crisis abrieron un comedor, ampliaron la mesa de su casa y cuando algún vecino que tenía problemas no le falto comida, por todo eso hoy ustedes están acá".

Manifestó sobre el congreso que "seguramente si hubiéramos hecho la convocatoria distinta no hubiera habido la cantidad de gente que hay hoy acá".

DÍA FUNDACIONAL

"Esto es porque están convencidas que este es el momento por eso para mí hoy es un día fundacional a partir de ahora los dirigentes van a tener que tener en cuenta la agenda de los tiempos de la gente no la de los políticos".

"La agenda de la gente, la gente es la que pide y está harta y esperando hace mucho tiempo y es ahí donde todos de todos los partidos políticos nos tenemos que sentar en una mesa y trabajar, dejar de lado las mezquindades", afirmó el gobernador.

Con respecto a la lucha contra la droga aseveró que "nosotros vamos a ser muy estrictos, hicimos una prueba el 27 de abril (Cumbre Antinarco) cuando citamos en Puerto Madryn a todos los funcionarios, judiciales y políticos, y la verdad que nos llamó la atención la masiva concurrencia pero no se termina en un título y en la tapa de un diario hay que seguir trabajando".

Señaló que "tiene que aparecer mucha gente que tenga la valentía de decir ahí se vende droga, y esa persona tiene que ir presa y el policía que no hace caso, denunciar al policía como corresponde".

Expresó que "no nos van a seguir matando a nuestros hijos, un chico que hoy consume paco en seis meses se le fue la vida, y nosotros no nos podemos permitir eso. Tenemos que actuar y nada mejor que estas redes que ustedes empezaron a generar y que vienen trabajando hace tiempo", dijo al dirigirse a las madres presentes.

"A mí me parece fantástico, yo confió mucho en ustedes, siempre confié, puedo tener problemas en la garganta pero tengo el corazón para todas ustedes y la cabeza tratando de solucionar con todo este equipo maravilloso cada uno de los problemas", afirmó Das Neves.

"NO PODEMOS PERDER ESTA BATALLA"

Además en el discurso de cierre del congreso el gobernador pidió que "esto no quede acá, sé que no va a quedar acá porque estamos armando un equipo realmente continuador, caminador, ocupando los espacios territoriales" recalcó y agregó que "ya hemos hablado con algunos intendentes, le vamos a dar lucha, no podemos perder esta batalla, no la podemos perder porque estamos perdiendo a nuestros hijos, porque nadie hace nada ante esta situación, y mientras dure nuestro mandato lo vamos a hacer a cara de perro como corresponde denunciando todos los casos que corresponda".

"Eso es por respeto al compromiso de todas ustedes, a los cientos de kilómetros recorridos y los que vamos a seguir recorriendo", afirmó.

Por último manifestó que "trabajamos para una mejor calidad de vida y queremos que nuestros jóvenes también tengan un futuro mejor", concluyó el mandatario.

ENCUENTRO MULTITUDINARIO

Por su parte el titular de la Agencia Provincial para la Prevención de la Drogodependencia, Claudio Mate, destacó en la oportunidad que "se ha hecho mucho hincapié en ayudar a la familia, que sienta que la política y el Gobierno están del lado de ellos".

"Que la prevención tiene el pilar fundamental, que es la comunidad y la familia" y que "el gobierno no se puede distanciar del trabajo que se hace en esos dos núcleos por eso por ese camino vamos a ir con la Agencia", afirmó.

En relación a la continuidad de encuentros de este tipo Mate señaló que "vamos a seguir con esta propuesta, vamos a estar al lado de esta red que va a crecer, hoy fue un encuentro multitudinario que dejó en claro donde está Chubut".

"La idea es que sea eso, un gran movimiento masivo que exprese el destino que quiere la gente, el modelo de sociedad en el que quiere vivir y que la droga no ocupa ningún lugar en esa sociedad con la que la gente sueña", cerró Mate.