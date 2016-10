Deportes

Higuaín: "Me critican por errar un mano a mano, pero jamás voy a dudar de lo que soy"

El delantero hizo su descargo por primera vez a los medios, con evidente fastidio y emoción, al recordar las ocasiones falladas en las finales del Mundial Brasil 2014, la Copa América Chile 2015 y la Copa América Centenario 2016.

Tu envío fue realizado con éxito.

El goleador del seleccionado argentino de fútbol Gonzalo Higuaín, en su regreso al equipo, se defendió de las críticas por las oportunidades malogradas en las últimas finales y aseguró que esos comentarios no lo hicieron dudar de sus capacidades.

"Me critican por errar un mano a mano, pero jamás voy a dudar de lo que soy. Fue mala suerte lo que pasó. Hay gente que pone mal un ladrillo y yo no digo nada; sé muy bien lo que hice", manifestó Higuaín desde el hotel donde concentra el seleccionado argentino en Lima, en la previa del cotejo ante Perú del próximo jueves por la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas.Higuaín hizo su descargo por primera vez a los medios, con evidente fastidio y emoción, al recordar las ocasiones falladas en las finales del Mundial Brasil 2014, la Copa América Chile 2015 y la Copa América Centenario 2016 que desencadenaron críticas y burlas, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación."Tengo el mismo derecho que todos a vivir. El fútbol es mi vida, pero también hay otras cosas importantes. La gente tiene derecho a opinar y es libre de insultar y criticar. Si es su felicidad, está todo bien, pero en mi humilde opinión, somos personas antes que jugadores", remarcó Higuaín desde la localidad de San Isidro, en Perú.En ese sentido, el ex River Plate y Real Madrid señaló que quienes dudan de él, continuarán en ese camino. "Aquel que nunca dudó, estará conmigo siempre", añadió Higuaín.El actual delantero de Juventus de Italia, incorporado para la presente temporada a cambio de 90 millones de euros, aseguró que está "muy tranquilo" y que valora a quienes "se desviven" por su persona, no por aquellos que lo siguen "desde hace dos años".En ese sentido, remarcó el apoyo "de los chicos", en referencia a sus compañeros del seleccionado argentino, y que "jamás" pensó en una renuncia al equipo como sucedió en un principio con el astro Lionel Messi, luego del subcampeonato en la Copa América Centenario, quien luego cambió de posición."Me sentí mal, pero ahora me queda mucha carrera, además, siento un amor profundo por el fútbol y el día que no lo sienta más dejaré de jugar", confesó el 'Pipita'."Acá, cuando vengo, la paso bárbaro. Yo pasé un mes espectacular en la Copa América, pero no se dieron las cosas en el final", señaló el delantero que marcó 36 goles en la temporada 2015/2016 para Napoli de Italia.A su vez, Higuaín ratificó "una confianza enorme" del cuerpo técnico que encabeza Bauza, quien lo convocó a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Perú, en Lima, y Paraguay, en Córdoba, luego de su ausencia frente a Uruguay y Venezuela para que se adapte a Juventus, su nuevo club."Recibí una confianza enorme del cuerpo técnico que me dio fuerzas para venir y quiero retribuir esa confianza", manifestó Higuaín.Por último, Higuaín reveló que su madre no pasó un buen momento por las críticas que recibió y se lamentó porque "no lo merece por todo lo que hizo y luchó por mí".El seleccionado argentino de fútbol, sin Lionel Messi por lesión, enfrentará mañana a Perú por la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Nacional de Lima desde las 23.15.