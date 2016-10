Regionales

Artero cruzó al interventor de ATE tras las acusaciones en su contra

La intendenta Rossana Artero salió al cruce contra el interventor de ATE, Guillermo Quieroga, quien acusó a autoridades municipales por la agresión a un afiliado en el conflicto días atrás.

Tu envío fue realizado con éxito.

La intendenta Rossana Artero expresó su repudio a las declaraciones del delegado normalizador de ATE, Guillermo Quiroga, quien acusó a autoridades municipales de Rawson de ordenar la agresión de un afiliado al gremio. En este sentido la Intendenta explicó que la situación se generó el martes por disidencias internas en ATE y afirmó que "cuando se incentiva a la gente a hacer un paro ilegal, se tiene que hacer cargo de que esos días son descontados".



"Repudio todas las declaraciones del señor que está a cargo de ATE, Guillermo Quiroga. Me sorprende que esta persona acuse de manera directa a mi persona y a funcionarios de mi gestión, como lo ha hecho públicamente. No se puede hablar tan livianamente de la gente. Creo que hasta de patotera me ha acusado. No pasa por mi cabeza mandar a agredir a alguien", dijo Artero.

"De hecho -explicó-, en la Municipalidad no teníamos conocimiento de que se había generado esta situación en la sede de ATE, porque fue un problema interno".

En este contexto indicó: "Me da la impresión que Quiroga no maneja al gremio. Eso pudimos observar con lo que nos pasó en el municipio". Y precisó: "Irrumpieron en la Municipalidad bloqueando el acceso de todos los que se acercaban a cumplir con sus deberes, que es pagar los impuestos. Quisieron entrar a la Privada, recorrieron toda la Municipalidad de manera muy violenta. Y él los seguía de atrás. Por eso digo que no maneja el gremio y creo que tiene serios problemas él, con dos internas".

Por eso, continuó, "que se haga cargo de su gente pero que no le eche la culpa al municipio. La agresión estuvo relacionada con que él incentiva a la huelga a los programas de empleo local, que es gente que recibe una ayuda de nosotros, pero no son empleados de planta permanente o transitoria".

"Les habíamos descontado los días parados, 5 y 6 de septiembre, porque la huelga era ilegítima ya que se dio en medio de las paritarias. Entonces cuando fueron a cobrar y les faltaba ese dinero, ahí vino el problema", explicó la Intendenta, quien definió: "Cuando se incentiva a la gente a hacer un paro ilegal, se tiene que hacer cargo de que esos días son descontados".

"Acá tiene que quedar muy claro que cuando hay un paro ilegal la gente recibe un descuento. Y así vamos a proceder de ahora en adelante", concluyó.