Regionales

Maderna confirmó que habrá más cambios en el Gabinete

El intendente de Trelew Adrián Maderna sostuvo que "desde hace un tiempo tenemos las renuncias de todos los funcionarios a disposición", al deslizar que habrá más cambios en el Gabinete que comanda. "Estamos a prueba, incluso hasta el mismo" jefe comunal, declaró.

Tu envío fue realizado con éxito.

Luego de presentar a la nueva directora de Salud, Leonor Luna, Maderna expuso que "el funcionario que no quiera estar" en el Gobierno "tiene las puertas abiertas para irse". Argumentó además que no comparte la canalización de los miembros del Gabinete vía redes sociales. "No avalo esos comentarios", indicó.



Los cambios en la estructura política-técnica del municipio se irán "evaluando" mientras transcurra la gestión. "Cada funcionario analizará si está cumpliendo con los objetivos planteados, sino tomaremos decisiones", insistió el responsable políticos de Trelew.

"Vamos a tomar las decisiones que sean necesarias, apuntamos a fortalecer y dar respuesta a los vecinos", afirmó Maderna al confirmar el alejamiento del coordinador de Inspecciones Generales, Ariel Molpeceres, del Gobierno. "Se hará efectivo desde el 1 de noviembre", dijo.