Macri dijo que Cristina "intenta victimizarse frente a las denuncias"

También le pidió que "aporte información para llegar a la verdad" en las causas en las que se la investiga. Criticó a Maduro y habló de lo que sucede en Venezuela y de cómo influyó ese país en el Mercosur.

El presidente Mauricio Macri afirmó que "la ex presidenta (Cristina Kirchner) intenta victimizarse frente a las denuncias que tiene", al tiempo que le solicitó que "aporte información para llegar a la verdad" en las causas judiciales en las que se la investiga por enriquecimiento ilícito, sobreprecios en la obra pública y lavado de dinero.

En una entrevista para la CNN, grabada en la Casa de Gobierno, Macri consideró que Cristina "debe responder a las denuncias que pesan sobre ella y su gobierno sin enojarse" y además le reclamó a la ex mandataria que "no transforme todo en un hecho político. Que no se victimice", insistió.En un año marcado por el avance de las causas judiciales en las que se investigan los casos de corrupción del gobierno de Cristina Kirchner (procesada en la causa de dólar futuro e imputada en las causas de la llamada "Ruta del Dinero K" y Los Sauces S.A), el Presidente le pidió a la ex mandataria "que no se victimice" y que "aporte información para llegar a la verdad" en las causas en las que se la investiga.En un adelanto de la entrevista, Macri se refirió a la situación social y política de Venezuela y cuestionó el accionar del gobierno del presidente Nicolás Maduro, al asegurar que "hace rato que en Venezuela no se respetan los derechos humanos".En ese sentido, agregó: "El pueblo (venezolano) está sufriendo mucho. La vida en Venezuela cada vez vale menos. Nos debemos enterar de una parte de lo que sucede", destacó."El pueblo venezolano debe expresarse nuevamente a través de las urnas" porque los venezolanos "tienen derecho al referendo", concluyó el presidente, quien recordó que Venezuela fue uno de los primeros países que recibió exiliados argentinos durante la última dictadura militar, por lo que "los argentinos le debemos a Venezuela la solidaridad que ellos tuvieron con nosotros en ese tiempo", remarcó.