Deportes

Argentina asumirá otro examen sin Messi ante el necesitado Perú de Gareca

El seleccionado argentino de fútbol afrontará en Lima otro examen sin su principal figura, el astro Lionel Messi, ante el necesitado Perú, dirigido por Ricardo Gareca, por la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

El cotejo se disputará en el estadio Nacional de Lima este jueves desde las 23.15, será controlado por el brasileño Sandro Ricci y televisado por la TV Pública y la señal de cable TyC Sports.

Argentina, que reúne 15 puntos en el certamen y comparte el segundo puesto con Brasil, buscará no solo volver al triunfo luego del empate con esfuerzo ante Venezuela (2-2) en Mérida, sino también demostrarse que puede ganar o jugar bien sin Messi, ausente por la rotura en el aductor derecho en un compromiso con Barcelona de España por la liga española.Para ello, el entrenador Edgardo Bauza eligió a sus mejores representantes en ataque con los regresos de Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, sumada la reaparición de Paulo Dybala, luego de cumplir una fecha de suspensión por expulsión.Son tres nombres que buscarán, en cierto punto, que la ausencia del crack rosarino no sea profunda, lo cual trasluce la verdadera y real dimensión de la influencia del goleador histórico del seleccionado argentino en el equipo.Higuaín, Agüero y Dybala, quienes reemplazarán a Lucas Pratto, Éver Banega y Erik Lamela, acapararán la atención y serán efectivos si aprovechan al máximo los espacios que dejará Perú en su afán de ganar sí o sí el encuentro para alimentar su sueño de clasificarse al Mundial Rusia 2018.En el mediocampo se produjo otra variante ante la lesión muscular de Lucas Biglia con el ingreso de Matías Kranevitter para acompañar a Javier Mascherano. Esta iniciativa de Bauza, con dos volantes de quite y esfuerzo, se basa en el equilibrio para una formación de estrellas en ataque.El resto del equipo no presentará cambios con un arquero como Sergio Romero confirmado con seguridad por Bauza en juegos previos y una defensa que sale de memoria.Enfrente, Perú jugará sus últimas fichas para mantenerse en la carrera rumbo a Rusia 2018 que reanudó luego del éxito como local ante Ecuador por 2 a 1.Según Bauza, el conjunto incaico los "atacará fuerte", con muchos jugadores en ataque, obligados por el contexto, ante 39 mil hinchas, y por necesidad deportiva. Perú se posiciona penúltimo con siete puntos a seis de Ecuador (13) que está en zona de repechaje.Gareca no confirmó el equipo y se presume que lo hará minutos antes del partido. Mientras Bauza declaró que Perú se moverá bajo el sistema 4-1-4-1, el "Tigre" trabajó en los últimos días en el predio de la Videna con un 4-2-3-1.El delantero Paolo Guerrero, un 'faro' en el ataque, no se encuentra en su mejor física a raíz de una infección estomacal y solicitó a Gareca en una entrevista reciente, compañía en la delantera con Raúl Ruidíaz.Por Eliminatorias Sudamericanas, Argentina tiene una amplia ventaja sobre Perú con nueve triunfos, cinco empates y dos derrotas. La última se produjo el el 23 de junio de 1985 para la clasificación a México '86, en el triunfo 1-0 en Lima con el gol de Juan Carlos Oblitas y la marca implacable de Claudio Reyna a Diego Maradona.Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia y Yoshimar Yotún; Christian Benavente, Christian Cueva y Edison Flores; y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo; Javier Mascherano y Matías Kranevitter; Paulo Dybala, Sergio Agüero y Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín. DT: Edgardo Bauza.Sandro Ricci (Brasil)Nacional (Lima, Perú)23.15TyC Sports y TV Pública