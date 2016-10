Puerto Madryn

"El agua de reuso para todo el Parque es fundamental para cada productor"

Lo dijo el Intendente de Madryn Ricardo Sastre al inaugurar la red de agua de reuso que ahora llega a cada uno de los 144 productores del Parque Agro. "Hace mucho trabajamos para esto, y hoy lo logramos"

El Intendente Ricardo Sastre, acompañado por el Secretario de Desarrollo Urbano, Enrique Calvo; el Secretario de Ecología, Facundo Ursino; y el Subsecretario de Gobierno, Harry Woodley, entre otros funcionarios, dejó inaugurada la red de agua de reuso que llega a cada una de las familias que componen el Parque Agro y que de ahora en adelante "cuentan con una herramienta fundamental para el desarrollo de sus producciones. Hubo un trabajo ensamblado y conjunto con personal de UOCRA, el Municipio e INTA de Provincia. Para nosotros es una satisfacción enorme, tal como lo han manifestado los vecinos", dijo Ricardo Sastre.

La inauguración se realizó en pleno parque, con la presencia de muchísimos vecinos que agradecieron al Estado Municipal por todo el trabajo realizado."Para nosotros es una tarea cumplida. Es algo que habíamos prometido en época electoral y debíamos cumplirlo, porque el valor de la palabra es mucho más fuerte que cualquier contrato. Hoy los vemos a ustedes acá, y en vez de venir a ver cómo se soluciona algo, o de qué manera lo encaramos, llegamos para inaugurar directamente la red de agua de reuso que llega a la casa de cada uno de los productores, siendo la misma una herramienta fundamental para el desarrollo de cada uno de ustedes y de sus emprendimientos" indicó el Intendente.Estela Collman, de la comisión directiva del Barrio, indicó que "nos encontramos con un estado presente, con un municipio de puertas abiertas que jamás nos dio la espalda. Para nosotros eso ya es algo grandioso" dijo.En otro orden agradeció "a la gente de la UOCRA que se encargó de las soldaduras de los caños que fueron todos donados por la Municipalidad, a los funcionarios del Gabinete de Ricardo que pusieron la cara todo el tiempo para avanzar en soluciones, y obviamente al Intendente, que entendió desde el primer momento que esta red de agua era para nosotros algo clave para el crecimiento de nuestros emprendimientos".Además, Estela indicó que "cada vez que acudimos al Municipio, siempre encontramos una respuesta positiva y hoy podemos inaugurar esta red con una satisfacción enorme".César Fernández, también de la comisión del barrio Parque Agro, dijo que "cada vez que fuimos al Municipio, nos hicieron sentir como en nuestra propia casa. Eso hay que destacarlo porque no sucede a menudo y con nosotros se han portado de maravilla".Más adelante señaló que "debemos destacar el trabajo del INTA que también nos dio una enorme mano para llegar hasta este lugar y poder disfrutar todos juntos de este logro. Para el Intendente Sastre no tenemos más que palabras de agradecimiento. Han cumplido con lo prometido. Se comprometieron con la gente y cumplieron con su palabra, como corresponde. Es un día de muchísima alegría para todos nosotros"."No hacemos más que cumplir con lo que prometimos. Si hay algo que nos enseñó el Gobernador Das Neves, es que la palabra empeñada tiene muchísimo más valor que cualquier contrato, y nosotros pregonamos este tipo de política que lleve soluciones concretas a la gente. Pensamos solo en cumplir con lo que nos habíamos comprometido, y es una alegría poder escuchar la felicidad de cada vecino en este acto tan importante" dijo Sastre.Por último indicó que "cuando escuchamos a los vecinos decir que encontraron un Municipio de puertas abiertas, eso no hace más que validar las políticas que decidimos llevar adelante desde 2011, porque es algo que jamás debió haberse perdido. La municipalidad tiene que tener sus puertas abiertas para la gente, porque es de ellos, nosotros solo somos los representantes que los vecinos eligieron en forma democrática y debemos llevar adelante las políticas que corresponden para pensar en un desarrollo equitativo, que permita la igualdad de oportunidades y la Justicia Social. Hoy es un día para celebrar un gran logro, y lo hacemos junto a la gente, como debe ser, de cara al vecino, porque esto se logra si todos trabajamos y apuntamos a los mismos objetivos. Acá cada vecino hizo un gran trabajo y el estado está para acompañarlos en cada uno de estos emprendimientos" cerró el Intendente Sastre.