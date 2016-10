Nacionales

Barrionuevo: "Que Macri saque bono generalizado para todos"

El dirigente gastronómico dijo que el bono, que saldría a fin de año, debería abarcar "a todos", al ser consultado sobre la medida que inicialmente comprende a los sectores más vulnerables y a quienes cobran la jubilación mínima.

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo opinó este domingo que "lo mejor sería que el Presidente saque un decreto con un bono generalizado para todos", ante la posibilidad de que la CGT convoque a un paro la próxima semana si el Gobierno no responde positivamente a sus pedidos en ese sentido y a eximir al medio aguinaldo del impuesto a las ganancias.

En declaraciones a radio La Red, Barrionuevo señaló que "no sé si irán o no (al paro, en relación a la CGT) , pero lo van a tener que analizar", aunque sostuvo que "el bono alcanza para cuatro alfajores".Al explicar su pedido de bono generalizado, lo justificó señalando que no todos están en la misma situación "como los privados y los estatales" y agregó que "también está el tema de los jubilados".