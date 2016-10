Regionales

EL CHUBUT cumple hoy 41 años

Los aniversarios son siempre una buena noticia, momento de balance, reflexión y ordenamiento de las prioridades. EL CHUBUT cumple hoy 41 años de tarea desde que fuera fundado aquel 10 de octubre de 1975 por José María Sáez

Este aniversario, en particular, nos toma en una situación verdaderamente especial, con una gran obra civil en marcha y planes de expansión gráfica y editorial; en momentos en que la industria argentina en general, especialmente la construcción, el petróleo y muy particularmente la industria gráfica, sufre retrocesos importantes de actividad, falta de trabajo, y desempleo con las consecuencias indeseadas de pobreza que ello conlleva.

Por supuesto, de ningún modo es sencillo llevar adelante una empresa cuando afuera hay un vendaval. En el país, ya no se discute siquiera crecimiento, sino de cuánto va a ser la inflación, de cuánto el desempleo, y hasta un bono de fin de año, que no es más que el reconocimiento de un fenómeno creciente: cada vez más gente que tiene trabajo es pobre. Porque no puede cumplir estadísticamente con el dinero que necesita para cubrir las necesidades de su familia.

Es claro que -como a todos- este conjunto de fenómenos nos afecta, porque somos una industria local, cuyos únicos ingresos son los que corresponden al negocio editorial. EL CHUBUT no tiene empresas petroleras, ni energéticas, ni constructoras, ni nuestros medios son una «palanca» de negocios. Nuestro negocio es la información, mantener la independencia con buenos productos, estar al lado de la gente con cada uno de sus problemas, reflejar la vida del Valle y de toda la provincia. Es lo que nos hizo crecer.

Como todos, sufrimos las dificultades, esperanzados en que la economía cambie y el país vuelva a crecer. Es increíble, pero en 41 años de existencia, hemos convivido con 37 ministros de Economía, contando los de facto, y 12 presidentes, sin enunciar los efímeros «cinco presidentes en una semana» de la crisis de diciembre de 2001. Nos tocaron el «Rodrigazo», la circular 1050 y la indexación de Martínez de Hoz, el «que apuesta al dólar pierde» de Lorenzo Sigaut, el plan Primavera, el Plan Austral, ambos de Sourrouille, «les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo» de Juan Carlos Pugliese, la híper inflación de Alfonsín, la híper de Menem, la Convertibilidad, el agotamiento de aquella, la crisis de desempleo y pobreza de fines de los noventa, la tablita de Machinea, el 2001, el corralito, el corralón, la mega devaluación, el país de 45 % de pobres, luego una breve primavera, y otra vez -desde 2007- ocultamiento estadístico, cepo cambiario, competitividad nula, carga impositiva feroz, inflación, corrupción a gran escala, y ahora devaluación, tarifazo, ajuste, destrucción del empleo, financiamiento caro, y una necesidad feroz de inversiones y trabajo genuino. Sorprende el sumario, y en medio de todo eso hemos desarrollado EL CHUBUT.

La independencia editorial de los medios es proporcional a su independencia económica. En eso trabajamos artesanalmente cada día.

Nuestro diario mantiene su línea de información, sus puestos de trabajo, ha incrementado su planta de periodistas, paga sus haberes y compromisos con muchísimo esfuerzo, aún con la retracción económica que afecta a nuestros clientes y anunciantes, y con la crisis financiera y de gasto público provincial y nacional que ha llevado a los gobiernos a reducir drásticamente su inversión publicitaria. Ello tiene un agravante: el Gobierno nacional, como en muchas áreas de la política y de las medidas que toma, suele darle la espalda al interior. No hacen pie aún en el país que está más allá de la General Paz, salvo la buena relación con algunos gobernadores, entre ellos el de Chubut, Mario Das Neves. Los medios del interior en todo el país sufren esta realidad, y de hecho hay varios que o bien están cambiando de manos, o acudiendo a ajustes de personal y de gastos bien drásticos, o abandonando la tradición de imprimir el diario buscando nuevos negocios.

No es nuestro caso, porque seguir firmes en el camino indicado por nuestro fundador hace 41 años, seguido y multiplicado por la familia propietaria de la empresa, y por los periodistas y trabajadores de todas las áreas de nuestra casa, es una decisión permanente, de todos los días. Optamos por la mejor información, el trabajo más responsable posible, hasta la integración con la comunidad a través de acciones deportivas (La Vuelta al Valle de ciclismo es una gran prueba de ello), culturales y sociales, como el MUDICH o las actividades permanentes que colman de vida y ebullición social nuestro Salón Azul.

Cabe resaltar, asimismo, que EL CHUBUT cuenta con más de 100 empleados en Trelew y en sus agencias de Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Comodoro Rivadavia. Y continuamos llegando con nuestros ejemplares a todos los rincones de esta bendita provincia.

Hoy cumplimos un año más, felices de ello, y preocupados y ocupados en el presente, y en el futuro. Que no son sencillos. Mantener la independencia y sostener nuestros medios, y a todos nuestros trabajadores, es un desvelo diario compartido con los chubutenses, que nos eligen y acompañan ya desde hace más de cuatro décadas.