"Estamos trabajando con el único objetivo de que la muerte de Nisman sea esclarecida", dijo el titular de DAIA

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, afirmó hoy que la institución está "trabajando con el único objetivo" de que la muerte del fiscal Alberto Nisman "sea esclarecida" y aclaró que "no tiene nada que ver con un objetivo político".

Cohen Sabban se refirió de esta manera a la presentación que la DAIA realizará este mediodía ante la Justicia para apelar el archivo de la denuncia formulada por Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestamente encubrir a los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado contra la AMIA en 1994.



"Estamos trabajando con un único objetivo, que no tiene nada que ver con un objetivo político, sino con que la muerte del fiscal Nisman sea esclarecida porque entendemos que su muerte está ligada íntimamente con la peor causa terrorista que sufrió la Argentina y necesitamos que las victimas puedan empezar a descansar en paz", dijo el dirigente de la DAIA en declaraciones a radio Mitre.

Para Cohen Sabban, el objetivo de la DAIA "no es ni la condena ni la acusación, sino simplemente que se investigue cualquier línea que pueda llevar a la verdad y la justicia sobre la muerte del fiscal Nisman" para lo cual están "buscando judicialmente todo camino que nos pueda llevar a que se reabra la causa".

"Existen muchos intereses en esta causa. Nosotros tenemos una posición totalmente independiente, no tenemos ninguna bandera política y no vamos a dejar que se nos use ni de un lado ni del otro", concluyó.