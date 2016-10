Deportes

Argentina enfrenta a Paraguay en busca de la clasificación directa para Rusia 2018

El seleccionado argentino de fútbol irá por su recuperación cuando enfrente hoy a Paraguay por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, primera de las revanchas, con la necesidad de un triunfo que lo devuelva a zona de clasificación directa para el Mundial Rusia 2018.

El encuentro se jugará desde las 20.30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk y televisación en directo de la Televisión Pública, TyC Sports y DirecTV.El cruce genera enorme expectativa para ambos equipos, pues Argentina se siente obligado a encontrar una línea de juego que no tuvo frente a Venezuela y Perú, los dos últimos compromisos de visitante que los igualó 2 a 2, y Paraguay llega con la imperiosa misión de sumar para conservar ilusiones de clasificar al torneo ecuménico.Tras igualar el jueves en Lima, el equipo de Edgardo Bauza cayó al quinto puesto de repechaje con 16 unidades, las mismas que Ecuador y Colombia pero con menor diferencia de gol. Y los "guaraníes" quedaron sextos con 13 puntos tras caer inesperadamente de local ante los colombianos, con un gol de Edwin Cardona sobre el final.Argentina, con Gerardo Martino primero, y con el actual conductor, Edgardo Bauza, después ha mostrado irregularidad en sus desempeños, sin encontrar una línea de juego que le permita sostener resultados positivos.Si cuenta con un plantel de destacados futbolistas, la mayoría en la cúpula del fútbol europeo, no se comprende que después de un buen triunfo frente al puntero de la competencia, Uruguay, en el que participó Lionel Messi, sin el mejor del mundo en los siguientes encuentros haya penado por dos empates ante rivales de menor fuste.Sabido es lo gravitante que resulta el jugador del Barcelona para el representativo nacional, pero si se quiere preciar de un buen equipo deberá reducir la "Messi-dependencia" expuesta en las últimas presentaciones. Hoy será una oportunidad inmejorable para demostrarlo.Pero no será sencillo porque los paraguayos vendrán a jugar sus últimas cartas para la tan mentada clasificación, sabiendo que una derrota los dejaría prácticamente fuera de esa chance, por lo que llegan algo alterados por la presión de su gente, pero a la vez con cierta confianza al saber que enfrente no estará Messi y que el rival presentará de manera obligada una nueva.Bauza realizará cinco cambios en relación al empate con Perú y tres de ellos se darán en la última linea por suspensiones. Así, Gabriel Mercado, Mateo Musacchio y Martín Demichelis reemplazarán, de derecha a izquierda, a Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi y Ramiro Funes Mori.Las otras dos modificaciones serán tácticas: el mediocampista Éver Banega ocupará el lugar de Matías Kranevitter para darle mayor claridad al equipo en la gestación de juego y Nicolás Gaitán atacará por la banda derecha como sustituto de Paulo Dybala.De acuerdo a lo ensayado en la última práctica en Ezeiza, el "Patón" ratificó en el equipo a Sergio "Kun" Agüero, que tuvo un discreto partido en Lima y trabajó permanecía en duda por una molestia muscular en el sóleo de la pierna derecha.Francisco "Chiqui" Arce, DT de Paraguay, hará cambios en todas las líneas del equipo. Para empezar, Justo Villar será el arquero en lugar de Diego Barreto y Junior Alonso reemplazará a Salustino Candia como lateral izquierdo.En el mediocampo se mantendrán Rodrigo Rojas y Cristian Riveros si se recupera de una molestia, caso contrario ingresará Marcos Riveros.Por último, el ataque se renovará con Derlis González, Miguel Almirón y Ángel Romero en reemplazo de Víctor Ayala, Jorge Benítez y Darío Lezcano.Sergio Romero; Gabriel Mercado, Mateo Musacchio, Martín Demichelis y Marcos Rojo; Éver Banega y Javier Mascherano; Nicolás Gaitán, Sergio Agüero y Ángel Di María; Gonzalo Higuaín. DT: Edgardo Bauza.Justo Villar; Jorge Moreira, Gustavo Gómez, Paulo Da Silva y Junior Alonso; Rodrigo Rojas y Cristian Riveros o Marcos Riveros; Derlis González, Óscar Romero y Miguel Almirón; Ángel Romero. DT: Francisco Arce.Daniel Fedorczuk (Uruguay).Mario Alberto Kempes (Córdoba).20.30.

TV: Televisión Pública, TyC Sports y Direct TV.