Nacionales

Acusan a Cristina Kirchner y a Báez por la ampliación de "Los Sauces" con fondos públicos

La diputada nacional Margarita Stolbizer acusó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al detenido empresario Lázaro Báez por el supuesto uso de fondos públicos para ampliar el hotel "Los Sauces", propiedad de la ex mandataria, en una ampliación de denuncia que presentará en la causa Hotesur.

El escrito, que será presentado ante el juez federal Julián Ercolini, detalla una maniobra mediante la cual en el 2007 el titular de la constructora Austral Construcciones hizo las obras de ampliación del hotel de la entonces Presidenta de la Nación y como pago recibió obra pública en Santa Cruz, según la denuncia de Stolbizer patrocinada por la abogada Silvina Martínez.

Por estos hechos, se pidió al juez que dicte un embargo sobre el hotel y otros bienes mencionados en la denuncia, y que se impute a Kirchner y a Báez por "cohecho, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles".Para Stolbizer, Báez "estaba haciéndose cargo de dicha obra y eso no es otra cosa que la devolución de favores recibidos o el pago de un retorno por las transferencias que el Estado nacional le venia haciendo".La diputada entregará al juzgado documentación que "da cuenta de la construcción por parte de Lázaro Báez, a través de Austral Construcciones SA, de la ampliación del hotel Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, sin recibir la correspondiente contraprestación por una obra de considerable magnitud".En la denuncia, a la que accedió Télam, se alude a que los fondos usados para esas reformas "estaban asignados a diferentes obras públicas en Santa Cruz pero se usaron para el hotel de la Presidenta de la Nación".Además, detallaron que, para cubrir eso, se simuló un acuerdo comercial y la entrega de un inmueble que nunca se concretó."No hay ninguna acreditación del pago que debió haber hecho Cristina Fernández de Kirchner a Lázaro Báez por la obra de ampliación del hotel Los Sauces, toda vez que no se ha concrectado la cesión del inmueble que en apariencia se había comprometido para ese concepto", agregó la denuncia.La denunciante aseguró que las obras hechas al hotel se valuaron en 1,6 millones de pesos.La entonces mandataria "nunca pagó nada y quien solventó la ampliación del hotel de la presidenta fue Báez", quien a cambio "obtenía obra pública y falta de controles", consigna la ampliación de denuncia. "El retorno lo pagaba directamente a la Presidenta de la Nación utilizando fondos públicos que no eran destinados a las obras que eran adjudicadas".Cristina Kirchner está citada a declaración indagatoria el próximo 20 de octubre por el juez Ercolini en la parte de la causa que investiga la adjudicación irregular del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a empresas de Báez durante su gobierno.