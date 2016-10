Regionales | trelew

Disminuirán los cargos políticos para priorizar a los empleados de carrera

Lo anunció Maderna y se hará efectivo desde el próximo año en Trelew. "Son los que tienen la camiseta puesta y harán un aporte importante a la gestión", trazó el responsable del Ejecutivo local.

Tu envío fue realizado con éxito.

Proyectando el paquete de gastos y recursos para el próximo año, el intendente de Trelew Adrián Maderna expresó que disminuirá los cargos políticos para priorizar a los empleados municipales de carrera.



Maderna conversó con los responsables de las distintas áreas municipales para fijar objetivos claros, con vistas al armado del presupuesto 2017. Finalizadas las conversaciones con cada secretaría, agencia y coordinación, la carpeta de inversiones y gastos del segundo años de Gobierno municipal será girada al Concejo Deliberante.

El presupuesto debe ser presentado en 20 días, con la posibilidad de solicitar a los concejales extender los plazos. "Ya charlamos con Desarrollo Territorial e Intendencia, lo mismo haremos con Gobierno y Desarrollo Social y Acción Comunitaria, vamos a marcar prioridades según la planificación de cada área. Tenemos que ser cautos con el gasto, achicar, seguramente para el próximo año vamos a tener menos cargos políticos", definió Maderna.

"No creo que saquemos ninguna secretaría, pero sí vamos a achicar el número de coordinadores y directores para oxigenar otras áreas y utilizar los recursos para que se gasten en otras acciones. Queremos darle posibilidad a personal que ya viene de carrera en la Municipalidad. Es gente que tiene puesta la camiseta del municipio, y que hará un aporte importante a la gestión", manifestó.

Los contratos que no cumplan lo pactado con la Municipalidad serán dados de baja. El intendente aclaró que "vamos a respetar Convenio Colectivo de Trabajo, y a las personas que están en planta transitoria". Y afirmó: "Los funcionarios tienen que caminar más, ponerle más horas, gestión no es estar de un escritorio, se tiene que militar. Está faltando el contacto directo de funcionarios con la gente, funcionario que no tiene horario disponible, no va a seguir. El que no esté a la altura de la circunstancias tendrá que dar un paso al costado".