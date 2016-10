Deportes

Argentina perdió ante Paraguay y sigue en zona de repechaje

Argentina cayó ante Paraguay por 1 a 0, en otra decepcionante actuación que significó su primera derrota con el representativo 'albirrojo' como local, en el partido jugado esta noche en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Paraguay ganó con el gol de Derlis González, marcado a los 17 minutos del primer tiempo, y ahora Argentina ve complicada su clasificación, ya que los paraguayos se le situaron a una unidad con 15 y los chilenos, que vencieron a Perú, a dos.

Argentina desde el inicio intentó acomodarse en el campo de juego para lograr la posesión de la pelota y cuando lo estaba logrando surgió la gran sorpresa en la noche cordobesa.

Fue un contraataque paraguayo con un movimiento de Angel Romero, que en la mitad de la cancha hizo fallar a Javier Mascherano y a Martín Demichelis, para habilitar a Derlis González, que escapó por derecha y su remate bajo se le filtró a Sergio Romero junto a su caño izquierdo. Iban 17 minutos y Paraguay en el primer intento se puso en ventaja.

Fue una jugada clave para darle otra dinámica al encuentro, en el que el seleccionado local se vio aún más obligado a ir a buscar el arco rival, teniendo una clara situación para igualar.

Fue a los 23 minutos cuando un remate cruzado y rasante de Angel Di Maria se estrelló en el caño izquierdo del arco de Justo Villar.

Mientras los dirigidos por Edgardo Bauza intentaban recomponerse de la situación adversa y no dejarse llevar por la presión externa de los aficionados, que silbaban y reclamaban por la presencia de Paulo Dybala, el crédito cordobés, el adversario intentó animarse a más de contraataque.

Así tuvo otra situación clara con un remate violento de Oscar Romero, que el arquero argentino logró controlar en dos tiempos.

Así culminó la primera etapa con la imagen de un Paraguay mejor ordenado y con un plan de juego que pudo llevar a cabo para terminar ganando el parcial con justicia, ante una Argentina que no logró plasmar su idea y pareció depender solamente de los arrebatos de Di María.

La actitud de los argentinos fue otra apenas comenzado el segundo período, tratando de llevarse por delante al adversario, y enseguida tuvieron la gran chance del empate con el penal cometido por Paulo Da Silva, al poner la mano tras un cabezazo de Gonzalo Higuaín.

Una chance que desperdició Sergio Agüero al ejecutar la pena máxima en forma deficiente que le permitió a Villar desviar el remate, a los dos minutos.

El tramo final mostró la impotencia argentina ante otro fracaso al no saber resolver la adversidad que se le presentó, como confirmando que es un equipo que depende de Lionel Messi en una medida casi desmesurada, teniendo en cuenta que de los cuatro partidos que ganó el representativo nacional en estas eliminatorias en tres (los únicos que jugó) estuvo él.

Porque sin el mejor del mundo no ganó ni jugó medianamente bien, con empates de visitante y una derrota de local.

Derrota la de hoy que generó la silbatina general de los aficionados argentinos, mientras los paraguayos festejaban el primer triunfo de su seleccionado en tierra argentina por competencia oficial y coreó a Justo Villar, la figura del partido.

Ahora se vendrá Brasil, en Belo Horizonte, el 10 de noviembre, con el retorno de Messi y también la vuelta de Neymar Junior en los ahora líderes de la eliminatoria. Y cinco días más tarde será el turno de Colombia, en San Juan. Allí Argentina tendrá que recuperar los siete puntos que perdió sucesivamente como tres equipos que están fuera de la clasificación en los últimos tres juegos: Venezuela (2-2), Perú (2-2) y esta noche Paraguay. De lo contrario el primero de Oceanía, de acuerdo a este presente, esperará para el repechaje.