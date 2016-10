Deportes

"Esto nos empieza a preocupar porque estamos pasando un mal momento", admitió Mascherano

El volante central Javier Mascherano admitió que la derrota de esta noche de la Argentina como local ante Paraguay "empieza a preocupar" porque el equipo "está pasando un mal momento".

Mascherano dijo en zona de vestuarios del estadio Mario Alberto Kempes que el equipo "no tuvo respuestas para hacer un buen partido".

"Si bien el gol vino por una sucesión de errores creo que lo fundamental fue que no hicimos lo que teníamos que hacer, de acuerdo a lo que sabíamos que iba a presentar Paraguay", explicó el jugador del Barcelona.Según Mascherano "hay que tratar de corregir cosas de forma muy rápida, pero lógicamente esta derrota deja muy dolido al plantel"."Tuvimos oportunidades como para por lo menos empatar, pero era todo por empuje, por ganas, pero sin juego", reconoció Mascherano, y señaló que "con eso a veces alcanza como para sacar un buen resultado, pero eso no se puede hacer siempre".En tanto el arquero Sergio Romero entendió "los silbidos del público, porque el equipo no dio buenas respuestas dentro de la cancha y no se está jugando bien"."Sobre seis puntos sólo pudimos sacar uno (2-2 contra Perú en Lima)" en esta doble fecha de eliminatorias de octubre, y añadió que ahora "habrá que tratar de levantar rápido, no solo en lo futbolístico sino también en lo anímico".