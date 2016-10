Regionales

Das Neves le tomó juramento a Matías Cutro como secretario de Cultura

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, le tomó juramento este miércoles en Casa de Gobierno a Matías Cutro como nuevo secretario de Cultura de la provincia.

Ante un Salón de los Constituyentes colmado se llevó a cabo el acto de asunción del nuevo funcionario del gabinete provincial y acompañaron al gobernador en el estado principal, los ministros de Coordinación de Gabinete, Víctor Cisterna; de Infraestructura, Alejandro Pagani; de Economía, Pablo Oca; de la Familia, Leticia Huichaqueo; de Salud, Ignacio Hernández; de Ambiente, Ignacio Agulleiro; de la Producción, Hernán Alonso, y de Turismo, Heman Müller.

Además estaban presentes secretarios, subsecretarios, y diputados provinciales de distintos bloques.

Al iniciar el acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y el escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, leyó el decreto Nº 1535 de la designación del cargo.

Seguidamente el gobernador le tomó juramento al nuevo secretario de Cultura, Matías Cutro.

GESTIÓN Y PRIORIDADES

Tras la ceremonia formal, el funcionario señaló que "las expectativas que tengo con este nuevo desafío son muchas, me desborda tanto el orgullo como el entusiasmo en lo personal porque vivo hace más de 10 años en la provincia la cual me ha dado muchísimo, y si desde este lugar puedo comenzar a devolverle algo".

Por eso esto "implica para mí un enorme placer", sostuvo.

En el mismo sentido resaltó "la confianza y el respaldo que me ha dado el gobernador Das Neves para hacerme cargo de esta cartera, solicitándome que continúe con el trabajo que se venía realizando y formulando, por supuesto, cosas nuevas para la provincia desde el punto de vista cultural".

Cutro indicó que "más allá que no he ocupado nunca un cargo político, tengo experiencia en lo que es la gestión, y además me da tranquilidad que cuento con el apoyo de los artistas, lo cual para mí es muy importante sabiendo que voy a trabajar con ellos".

"Quiero hacer mucho hincapié en un trabajo de intercambio de artistas, haciendo que vayan desde las grandes ciudades al interior y viceversa; también unificar criterios en el ámbito artístico y estético en los eventos que se realicen, generando un sello o una marca que sea impulsado por nuestra Secretaría", detalló el funcionario.

Finalmente Cutro anticipó que "a corto plazo nos hemos propuesto ponernos como prioridad organizar la agenda de las Fiestas Populares que se van a desarrollar en la provincia, planificar un evento importante como es el Eisteddfod y comenzar con el armado del presupuesto para el año próximo".