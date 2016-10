Nacionales

Macri no descartó ir por la reelección

El Presidente le dio una entrevista a la agencia de prensa italiana antes de viajar a Roma para ver al Papa.

Aunque trata de no hablar del futuro electoral, Mauricio Macri dijo ante una agencia de prensa internacional que no descarta buscar la reelección en el 2019.

Pasó casi un año de su gobierno. ¿Cómo se imagina 2018? ¿Apagando incendios o pensando en una reelección? , preguntaron los periodistas de la agencia de prensa italiana ANSA: "En 2018, trabajando. La reelección será en 2019. En 2018 consolidando muchos de esos proyectos de inversión que se han anunciado, en energías renovables, en energía no convencional, en minería sustentable, en agroindustria, en logística, en turismo, en servicios con valor agregado para exportar. Todo eso está pasando en Argentina. Por supuesto, la inversión no es algo que sucede en un instante al cien por ciento. Es un flujo que crece mes a mes".

¿O sea que no descarta la reelección? Usted dijo que la reelección será en 2019, repreguntaron y ahí llegó la confirmación de Macri:"No, para nada la descarto".

En la entrevista previa a su viaje a Roma, donde se reunirá con el papa Francisco, el Presidente también habló del Mercosur, Venezuela, las elecciones en los Estados Unidos y los índices de pobreza.

La entrevista completa:

Precisamente en estos días en Bruselas hay una nueva ronda Mercosur-Unión Europea. ¿Qué importancia tendría para Argentina la firma de un acuerdo entre bloques?

En primer lugar, estamos contentos de haber empezado. Es un largo camino. Ni siquiera podíamos empezar, ahora ya empezamos y es muy importante, porque naturalmente la Argentina -pero también Brasil, por su relación histórica con Portugal- tienen que integrarse con Europa antes que con otras regiones del mundo. Esperamos poder hacerlo, creo que hay complementariedad, compartir tecnología, el desarrollo, Argentina también lo tiene en algunos sectores. Tenemos por otra parte un poder de intercambio basado en el poder de nuestro polo agroindustrial, que es la mayor traba.

En el ámbito regional, Maduro afirmó que usted es un "pelele del imperialismo, un mercenario político". Entre las advertencias de Argentina y Brasil y las acusaciones de Venezuela, ¿hacia dónde marcha el Mercosur? ¿Mira más al Pacífico, a más integración, a una mayor flexibilización interna?

Mayor integración entre nosotros y convergencia natural hacia el Pacífico. Punto de interrogación (para) Venezuela. Así como está no va haber integración con Venezuela. El Mercosur tiene un rol importante, pero hay que reconocer que la región es cada vez más valoradapor su capacidad en el aporte a la seguridad alimentaria, seguridad energética, una región de paz.-

¿No le piensa contestar a Maduro?

Yo ya le he contestado: que él no respeta los derechos humanos, que él no escucha el pedido de los venezolanos de tener una elección anticipada, que no puede seguir ocasionándole tanto daño a su pueblo. Debería encontrar la manera de dejar que Venezuela vuelva a elegir.

¿Es la hora de la mediación en Venezuela?

Lo que sea, nosotros estamos para ayudar a cualquier vehículo que permita que los venezolanos puedan volver a expresarse libremente y salgan de los problemas de todo tipo, de suministros, comida, medicamentos. Es muy duro lo que está pasando y lo que está viviendo el pueblo venezolano.

¿Qué le parece esta campaña electoral estadounidense sobre todo después del último debate electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump?

Es una campaña atípica que tiene un punto de atracción tal vez diferente de las anteriores. Esperemos que quien resulte electo continúe el camino de integración de Estados Unidos y esta región.

¿Tiene alguna preferencia electoral?

Digamos que yo estoy más para construir redes y un mayor intercambio, no para construir muros que nos dividan.

Se cumplieron diez meses de su gestión. ¿Hay algo que usted piensa que podría haber hecho diferente?

Siempre. Si uno puede patear el penal de vuelta, lo patea mejor, pero hay que valorar lo que hemos conseguido. Estoy satisfecho de los resultados. El punto de partida fue terrible y cuando uno mira para atrás, hemos corregido muchas cosas de las heredadas y hemos generado, de vuelta, una apertura al mundo muy grande hacia la Argentina. Ahora tenemos que terminar de consolidarla para que eso traiga trabajo para los argentinos.

La canciller Susana Malcorra viene de una derrota dentro de la elección de la ONU. ¿Cómo evalúa esa situación?

Haber tenido una diplomática de nuestro país en las finales de uno de los cargos más importantes que hay en el mundo es motivo de orgullo, no motivo de descalificación por no haber ganado. Argentina nunca había competido de igual a igual por un cargo así, eso muestra la capacidad de Malcorra y lo bueno que es para nosotros que sea canciller. Ella quiere continuar

Uno de cada tres argentinos es pobre. Margarita Barrientos -una referente social cercana al gubernamental PRO- dijo que nunca vio tantos pobres como ahora y que el Gobierno debería reaccionar. ¿Qué se le responde, no solo a ella, sino a ese tercio de argentinos que no pueden esperar?

Nadie puede esperar. Por eso nos hemos puesto a trabajar desde el primer día para volver a generar crecimiento en el país, que traiga trabajo, a partir de las inversiones y creo que lo importante, lo primero, que hay que hacer es decir la verdad. Estos niveles de pobreza se venían ocultando hace años y el camino para resolver algo es reconocerlo y, a partir de ahí, poder resolverlo.