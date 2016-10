Nacionales

Cancelan vuelos en Aeroparque y Ezeiza por un conflicto gremial

Los vuelos en el aeropuerto internacional de Ezeiza y el aeroparque metropolitano Jorge Newbery de las compañías LATAM, Aerolíneas Argentinas y Austral sufrían este jueves demoras y cancelaciones por medidas gremiales del personal aeronáutico que se extenderán por lo menos hasta las 10, con lo que más de 6.000 pasajeros se veían afectados hasta el momento según informaron fuentes sindicales y empresarias.

Tu envío fue realizado con éxito.

En el caso de AA y Austral, la cancelación de todos los vuelos -alrededor de 55 hasta el momento- se produjo desde las 6 de la mañana debido a que el personal de Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y la Unión de Personal Superior de Empresas Aerocomerciales (UPSA) realizaron asambleas tras el "fracaso paritario", indicó a Télam Marcelo Uhrich, secretario de Prensa de UPSA.

No obstante, indicó a esta agencia que "las asambleas continuarán hasta las 10 de la mañana y luego los trabajadores de tierra retomaremos la actividad tal como estaba previsto".Por otra parte, también hay demoras en vuelos de LATAM pero por una medida de fuerza de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), aunque en este caso ya se dictó la conciliación obligatoria.Desde Aerolíneas Argentinas emitieron un comunicado donde solicitaron a los pasajeros "reconfirmar" los nuevos horarios de salidas de vuelos "antes de presentarse en el aeropuerto" llamando al 0810 222 86527 o mediante la página www.aerolineas.com.ar."Reiteramos nuestro pedido de disculpas a todos los pasajeros afectados por esta medida gremial que no solamente los interpone en medio de un conflicto del que son ajenos, sino que además, atenta contra la compañía al provocar pérdidas económicas y afectando la calidad de su servicio", indicaba el parte de prensa.Desde UPSA y APA adelantaron anoche que "al no lograr un acuerdo en paritarias con el Grupo Aerolíneas Argentinas se realizará mañana jueves, desde las 6, asambleas en los aeropuertos informando el fracaso de las negociaciones"."Nuestra legítima acción no se trata de una medida de fuerza sino de asambleas informativas que podrían generar demoras en los vuelos de la aerolínea de bandera. Fuimos propensos al diálogo pero nos encontramos con posturas intransigentes lo que determinó las convocatorias a asambleas", dijo Uhrich.En Córdoba también se registraban demoras, cancelaciones y suspensiones de vuelos en el aeropuerto internacional Ambrosio Taravella, por la asamblea nacional que realizan APA y UPSA.Luis Ortega, dirigente de la APA Córdoba, contó a Télam que "la asamblea se realiza desde las 6 sin horario de culminación.Lamentablemente tenemos que recurrir a una herramienta que afecta a los usuarios pero la actitud empresarial en cuanto a nuestros reclamos salariales no nos deja otro camino".El sindicalista precisó que por este motivo está afectado el personal aeronáutico de trabajadores de rampa, ventas, tráfico y coordinación.