Nacionales

Paritaria de comercio cierra con un 39% de aumento anual

La discusión salarial finalizará este jueves por la tarde. Los empresarios aclararon que el proyecto de entendimiento no contempla el pago de un bono navideño de 2.000 pesos.

La negociación paritaria entre los empleados de comercio y las cámaras empresariales del sector finalizará esta tarde con la firma de un acuerdo que dispone un aumento salarial anual del 39% en tres cuotas.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aclararon que el proyecto de entendimiento no contempla el pago de un bono navideño de 2.000 pesos.El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, se reunirá este jueves con los presidentes de la CAC, Jorge Di Fiori, de la CAME, Osvaldo Cornide, para rubricar el acuerdo.