Madryn

Nación no financiará la Licenciatura en Turismo en la San Juan Bosco

A pocos meses de comenzar el 2017, una de las incógnitas dentro del ámbito universitario es saber qué ocurrirá con la Licenciatura en Turismo que dicta la regional Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Como su nombre lo indica, la misma depende del Gobierno Nacional a nivel presupuestario, aunque éste no contempla a la carrera de Turismo para el año próximo. "Somos optimistas con la continuidad de la carrera de Turismo. La realidad es que a nivel presupuestario, el contrato programa que el Ministerio de Educación de la Nación iba a aportar, no va a llegar, o sea que los fondos para poder afrontar el año que viene no los tenemos comprometido en el tiempo que nosotros hubiéramos necesitado", expresó Carlos Buckle, delegado de la regional Madryn de la UNPSJB.

SOLUCION PROPIA

Ante la falta de fondos nacionales y las ganas de continuar con la Licenciatura en Turismo, la San Juan Bosco analiza sostener la carrera con fondos propios. "Este año la Universidad está evaluando positivamente la posibilidad de volver a financiar con recursos propios la carrera para 2017. Es algo que en estos momentos está en evaluación, porque hay que confirmar la oferta académica para dentro de un mes, así que lo está evaluando el Rectorado y la Facultad de Humanidades", dijo Buckle, quien se mostró optimista en la continuidad de la carrera, aunque "a mí me hubiera gustado que esa continuidad venga con el proyecto y la cantidad de cargos que uno esperaba. Al ser con recursos propios será una propuesta de calidad, pero no la que nosotros hubiéramos deseado".

MARCADO EXITO

La Licenciatura en Turismo se inició en marzo de 2015 y en estos dos primeros años captó a una importantísima matrícula, ya que la misma fue largamente esperada por la comunidad. A la hora de hacer un balance, Carlos Buckle dijo: "Ha sido una carrera que ha tenido marcado éxito, no solamente manifestándose con las inscripciones de los alumnos, con más de 120 inscriptos por año y un desgranamiento menor a otras carreras. Esto significa que los chicos están comprometidos con la carrera, al igual que los profesores y la comunidad, porque el próximo año ya arrancan con las prácticas profesionales en el medio, entonces las empresas y las áreas de gobierno están esperando que empiecen y se reciban los primeros Técnicos en Turismo", finalizó.