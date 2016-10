Das Neves transfirió a Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon más de 560 millones de pesos

Acompañaron al gobernador en el estrado principal el ministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, y los intendentes de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; de Trelew, Adrián Maderna; de Rawson, Rossana Artero; de Gaiman, Mariano García Aranibar, y de Dolavon, Dante Bowen.

También estaban presentes ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes descentralizados, diputados de distintos bloques y vecinos en general.

FONDOS

Los cinco municipios recibieron más de 560 millones correspondientes al 15% de los fondos del bono que colocó la Provincia en los mercados financieros internacionales.

Las municipalidades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon, ejecutarán obra pública, fundamentalmente de servicios, gas, cloacas, red de agua potable y pavimento, además de construcción y refacciones de edificios públicos, entre otros.

"POLÍTICA CLARA"

Al hacer uso de la palabra, luego de refrendar los correspondientes convenios de transferencias a los municipios, Das Neves agradeció por la presencia a "los intendentes, diputados, al equipo de gobierno, a mi amigo Charly Alberti, que siempre fue amigo de la Casa, fue uno de los que estuvo cundo inauguramos el Centro de Interpretación de Punta Tombo, y siempre está presente apoyando".

"Ustedes mismos los intendentes están hablando de la plata que reciben, que tampoco nos la dio nadie, agarramos la valija y la fuimos a buscar afuera porque somos respetados", dijo al hacer referencia al endeudamiento que tomó el Gobierno del Chubut en los mercados internacionales.

En ese sentido indicó el gobernador que "los intendentes mismos hablaban de todo lo que tiene que ver con el agua, de todas las obras que tienen que ver con los servicios públicos. Eso es combatir la pobreza".

"Cuando uno tiene índice de mortalidad infantil en una provincia periférica, alejada de allá de la pampa húmeda, lejos de los números del norte argentino, es porque ha habido una política clara durante años, de inversión en agua potable, en cloacas, y seguimos porque la provincia sigue creciendo, y no tiene retorno".

PROCESO DE CAMBIO

En otro tramo del discurso Das Neves expresó que "la verdad que por ahí me reitero en algunos conceptos, sobre lo que vengo diciendo, y que dije ayer en Comodoro, que había un marco muy especial porque estaban los trabajadores que se quedaron sin trabajo en una fábrica manejada por inescrupulosos, que durante 50 años se llevaron la plata y de un día para el otro decidieron ir a radicarse otra provincia dejando 280 trabajadores".

Sostuvo que a los trabajadores "les dijimos que no los vamos a dejar solos, que vamos a ir a golpear la puerta a Buenos Aires para que le den respuesta y que terminemos con este carancheo que tienen algunos gobernadores, y perjudicar a la gente de acá".

"Lo digo porque esta es una provincia joven, de puertas abiertas, que cobijó allá por el 70 cuando comienza la explosión demográfica a gente que venía del norte argentino, fundamentalmente catamarqueños al petróleo, que venían acá a la zona, santafesinos, bonaerenses, cordobeses, y siempre los hemos tratado de igual a igual, y siempre hemos puesto todas nuestras posibilidades".

Y agregó que "todos los que estuvieron gobernando, porque no somos nosotros solos, esta es una provincia abierta y nos da mucha pena cuando vemos que nos quieren caranchear, que nos quieren robar la plata porque hacen gestiones, se entrevistan con los trabajadores y dicen que no los apoyan. Están flojos de papeles, peor que los gitanos como se dice, y la tienen bien guardada, pero que la pongan porque en este país hay muchos que se la llevaron y necesitamos un empresariado que acompañe un proceso de cambio".

En ese sentido el mandatario provincial expresó que "le toca a Macri pero le pudo a haber tocado a cualquiera, y nos toca a todos los argentinos, y nosotros desde nuestro territorio tenemos que hacer lo que nos corresponde".

"Decía en estos días que nosotros no somos de andar llorando, somos de reclamar, a veces con demasiada fuerza, algunos por ahí no les gusta el tono pero esto no es para tibios, cuando a nosotros nos asiste la verdad y cuando atrás del reclamo existe gente que abre sus negocios a la mañana, que da fuentes de trabajo, los comerciantes que les cuesta pagar sus impuestos. Nosotros estamos al lado de ellos, sino para que estamos?".

Por eso "nunca lloramos, no lloramos cuando nos cerraron un banco porque lo habían robado, y lo querían privatizar y a mí me lo dijo el presidente Kirchner, y yo le dije: `no lo vamos a privatizar, lo van a mantener los chubutenses porque eso es una herramienta de apoyo logístico para toda la producción´ y han pasado años y ahí está firme con un superávit que supera los 200 millones de pesos".

También recordó que "a nuestros jubilados que suelen estar en todos los discursos, no solamente los atendemos, compartimos con los municipios todo ese trabajo. También querían que la caja se la lleve Nación, otra caja, y que después te den como una cuestión generosa de buena gente, la plata para pagar las jubilaciones".

Señaló el gobernador que "somos grandes nos podemos administrar, y la caja la tenemos nosotros los chubutenses, dimos el 82% y no la vamos a entregar porque es de todos los chubutenses, eso que quede bien claro para muchos que especulan en este tema".

"VAMOS A IR A FONDO"

En este marco indicó además que "la otra discusión, que ya la empezamos a dar y que agradezco al gobierno nacional, abrir el juego porque no es fácil juntarse los 24 gobernadores, porque cada uno viene con su historia y tiene sus problemas y uno los entiende. Pero hay muchos que han gobernado muy mal, y a la hora del reclamo, a mi más allá que sea federal me gusta saber qué hicieron con los fondos durante décadas".

Por último recalcó que "este no es un momento para ningún iluminado, yo no soy iluminado, yo necesito de todos ustedes, yo juego a fondo con todo, juego con la provincia y vamos a ir a fondo para que la Provincia del Chubut tenga lo que corresponde".