Deportes

"Vamos a salir campeones en Rusia"

Pese a las críticas recibidas, el entrenador del seleccionado argentino dijo estar seguro de cumplir su gran sueño. Además afirmó que seguirá convocando al Kun Agüero.

Edgardo Bauza afirmó que la Selección Argentina se coronará campeón del Mundial de Rusia 2018, pese al flojo presente en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Sigo pensando en mi sueño y estoy convencido de que vamos a salir campeones del mundo en Rusia", resaltó el director técnico durante una entrevista con Fernando Niembro en Fox Sports.

Al ser consultado sobre los últimos partidos del seleccionado, Bauza consideró que no se equivocó en el armado del equipo y que para las convocatoria para los encuentros ante Brasil y Colombia de noviembre no hará grandes cambios.

"A Agüero es el primero al que voy a convocar", adelantó Bauza sobre el delantero del Manchester City, que quedó en el centro de la tormenta por su flojo nivel y por haber fallado un penal en el juego ante Paraguay.

El Patón dijo que se siente "en el centro de la tormenta" y que es "normal que sea el mayor responsable" de este momento.

"Perdimos de local y es esperable que la crítica sea dura, pero no me gusta cuando tildan mal a los jugadores: ellos quedaron muy dolidos. No se sienten valorados y le dieron mucho a la Selección: salir segundos no es un fracaso", agregó