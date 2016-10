Regionales

Das Neves exigió más controles por la tenencia de armas

El mandatario se refirió al arsenal encontrado en el domicilio de un sospechoso de robo y remarcó que "esas son las cosas que me preocupan porque alguna de esas cápsulas mañana va para alguno de nosotros". Además se preguntó: "¿Puede un delincuente con prontuario tener una cantidad de carabinas, ametralladoras, armas de todo calibre y 890 cápsulas?".

El gobernador Mario Das Neves efectuó fuertes declaraciones con respecto a las armas de distinto calibre encontradas luego de un allanamiento en el domicilio de un sospechoso de robo en Trelew, aseverando que "ayer encontraron un arsenal buscando los que habían robado un negocio y no pasó absolutamente nada".

Se refirió al caso hoy al presidir en la Escuela Nº 7721 de la ciudad de Trelew un acto de entrega de 32 viviendas.

En la oportunidad manifestó que "los domingos a la mañana, que después terminamos con las entrega de viviendas, es momento de reflexión y de análisis sobre lo que pasó en los últimos días y que cosas por ahí no andan bien y hay que cambiar, y la verdad es que esta semana si se quiere, como se dice muchas veces, más allá de los problemas graves que existen, temas difíciles que llevan adelante muchas familias, había buenas noticias".

"Hemos recibido un número importante de 230 millones de pesos (por los fondos del bono para Trelew), previo a eso licitamos viviendas para otros barrios, hoy estamos entregando 32 viviendas, pero había una página maldita en los diarios que decía que a alguien que lo encontraron ayer con un arsenal y con 890 cápsulas en la casa, no lo detuvieron porque tenía todo de forma legal. ¿En qué país vivimos?", se preguntó el gobernador.

Indicó que "esta es una reflexión que le hacemos a la gente del RENAR (Registro Nacional de Armas), que ahora cambiaron de nombre no sé cómo se llama, además cambian de nombre, pero la realidad es que ayer encontraron un arsenal buscando lo que habían robado un negocio y no pasó absolutamente nada y me consta porque estuve averiguando, el fiscal general estuvo preocupado, el doctor Rodríguez".

"¿Puede un delincuente con un prontuario tener una cantidad de carabinas, ametralladoras, y armas de todo calibre y 890 cápsulas?", se volvió a preguntar el mandatario y aseveró que "esas son las cosas que me preocupan porque alguna de esas cápsulas mañana va para alguno de nosotros".

Aseveró que "eso es por lo que tenemos que realmente preocuparnos también, más allá de esto que es un día grato, que lo vamos a festejar como corresponde, pero tenemos que tener memoria y tener en cuenta estas cosas".