Racing vs Huracán, el plato fuerte de la Copa Trelew

En la tarde de hoy, en las instalaciones de la Coordinación de Prensa de la Municipalidad de Trelew, con miembros de todos los clubes participantes, se realizó el sorteo de la primera fecha de la Copa Trelew, a disputarse entre el 20 de octubre y el 8 de diciembre.

El presidente de la Liga del Valle, Javier Treuque, realizó el sorteo que sirvió para el ordenamiento de los encuentros que se disputarán el jueves 20, en el marco del Aniversario de Trelew, correspondientes al octogonal inicial de la Copa.



La primera jornada se jugará en las instalaciones del CeDeTre, mientras que tanto las semifinales, previstas para mediados de noviembre, así como la final, con fecha confirmada para el 8 de diciembre, aún no tienen escenario asegurado. Los campos de juego que aparecen candidatos son los del "globito" y la "academia".





El primer partido del jueves, lo disputarán Eveready vs. Mar-Che, desde las 14. Dos horas más tarde será el turno de ver en acción a Independiente vs. Los Aromos. A las 18 se espera el plato fuerte del octogonal, con el duelo entre Racing vs. Huracán. Mientras que a las 20 se jugará el compromiso entre Tiro Federal, proveniente de la Liga Independiente Mar y Valle, frente a Alberdi.





Los encuentros se disputarán por simple eliminación y los ganadores accederán directamente a la próxima instancia. En caso de igualdad se ejecutarán disparos desde el punto penal.





Tanto, los gastos de los arbitrajes, como aquellos provocados por la seguridad, correrán por cuenta de la Municipalidad de Trelew, organizador del evento.