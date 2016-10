Nacionales

Los bancarios protestan "ante la falta de respuesta por reapertura de paritarias"

El titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, afirmó hoy que las asambleas de tres horas que harán los empleados del sector esta jornada y mañana, y el paro nacional del viernes 28 se dicidieron "ante la falta de respuesta por la reapertura de las paritarias".

"Hay una situación de pérdida del poder adquisitivo", se quejó el sindicalista en diálogo con radio Continental.

Los trabajadores nucleados en la AB realizarán hoy y mañana asambleas y no atenderán al público entre las 12 y las 15, en reclamo de la reapertura de las paritarias del sector y la eliminación del Impuesto a las Ganancias.El paro nacional del 28 "lo venimos anunciando hace un mes. Espero que recapaciten y esa mesa de negociación se abra, porque después paramos y parece ser que somos irracionales. Lo venimos anunciando para que haya una mesa de negociaciones, pero lamentablemente no la hay", expresó Palazzo.De cara a la convocatoria que realizó el Gobierno para mañana y que incluye a empresarios y trabajadores, el titular de la AB sostuvo que "nadie se puede negar al diálogo y ojalá del diálogo surjan novedades concretas que puedan mejorar la situación de los trabajadores, de los jubilados y del país".Sin embargo, remarcó que "en lo personal no" está "de acuerdo con lo que firmó la CGT, creo que ha sido insuficiente".