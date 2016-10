Regionales

Das Neves encabezó Das Neves licitación para ampliar y refaccionar el Hospital de Lago Puelo

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, encabezó este martes en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno la apertura de licitación para la ampliación y refacción del Hospital Rural de Lago Puelo. El gobierno provincial invertirá en la obra más de 50 millones de pesos.

Acompañaron al mandatario en el estrado principal los ministros de Salud, Ignacio Hernández; de Infraestructura, Alejandro Pagani; el intendente de la localidad cordillerana, Raúl Ibarra, y el director del nosocomio, Alfredo Ricci.

Además estaban presentes ministros de distintas áreas, secretarios, subsecretarios, presidentes de entres descentralizados y diputados provinciales.

Al hacer uso de la palabra el gobernador saludó especialmente "al intendente, al ministro Ignacio Hernández y todo el equipo de Salud, también a quién está ahí sentado con su humildad, a quien tuvo la dura tarea en estos diez meses de estar al frente de Salud, Leandro González".



Además "para quien está ahí, escondido, con su bajo perfil, que conocemos su responsabilidad, que sabemos que está siempre al toque, que le toca bailar con la más fea porque de un momento para otro tiene que salir con el avión sanitario y llevar a alguien para poder salvarle la vida. Quiero hacer públicamente un agradecimiento al doctor, Claudio Mazza".

También el gobernador señaló que "como siempre digo, en tanto años uno ha tenido la suerte de conocer mucha gente, no sólo la gente de la provincia sino de otras, la gente sin tener ese rango de gobernador sino de militante, de compañero, y conocí a una gran persona y un gran dirigente, y hoy nos visita, es mendocino, Carlos Abiagle".

Al hacer referencia al video proyectado sobre la gestión en Salud Pública, y las relevantes políticas sanitarias impulsadas, durante sus dos anteriores gestiones de gobierno 2003-2011, expresó que "esto se me ocurrió anoche, esto iba a ser una apertura en la Sala de Situación, pero creo que es bueno mostrar esto, porque han pasado los años y siempre digo que a la población hay que darle información y tenerlos movilizados por causas justas, que no sea utilizado, porque lamentablemente hay gente que utiliza a la gente de buena fe, que tiene problemas".

Das Neves recalcó que "me parece que era oportuno mostrar que se puede aportar fuerte nada más y nada menos que a la salud pública" y agregó que "les digo un número, una ciudad que su población, con justa razón vive, permanentemente preocupada del tema de la salud, el 70% de la gente que tiene obra social en Comodoro Rivadavia se atiende en el hospital". Por eso se preguntó: "¿Dónde está la parte privada?".

En ese marco el mandatario provincial al finalizar su discurso destacó las importantes políticas sanitarias que impulsó en sus anteriores gestiones de gobierno y el trabajo llevado a cabo durante este año, haciendo énfasis en la necesidad de "poner de pie" todo el sistema sanitario, reforzando especialmente la atención primaria.

El ministro de Salud, Ignacio Hernández, indicó que "agradezco por dejarnos pasar el video institucional porque hemos recorrido muchísimo camino y para mí es una gran emoción y un gran desafío".



Indicó que "estamos poniendo de pie al sistema de salud en este año muy difícil, porque muchos de esos logros (de las anteriores gestiones de Das Neves) se destruyeron, por desidia, por incapacidad".

"Todo eso que costó tanto esfuerzo personal y económico, se destruyó en 4 años, pero no me cabe ninguna duda y hoy es una muestra real de esto, que vamos a salir adelante" y remarcó que "hoy estamos anunciando y concretando lo que habíamos prometido en el 2011, que era un nuevo hospital para Lago Puelo".

"Y digo esto porque este proyecto de ampliación incluye una primera etapa sobre el terreno lindante donde vamos a construir el ingreso, el show room, los consultorios, pero después vamos a tirar abajo el viejo hospital y vamos a construir ahí mismo la segunda parte que le va a terminar dando una dimensión de hospital con mucha más jerarquía", detalló Hernández.

En ese sentido continuó indicando que "vamos a subir de 4 a 10 habitaciones de internación, con más pacientes internadas y con una dinámica y refuncionalización de todo el hospital que se va a poner al servicio de toda la gente de Lago Puelo y de la Comarca, que van a tener un hospital con la jerarquía que se merecen".

Recalcó el ministro que "esto se logra con fuerte compromiso, nos comprometemos a poner de pie el sistema sanitario, que ya lo estamos haciendo, y vamos por más porque tenemos políticas sanitarias bien claras".

"Lo dijimos en el 2011 que teníamos un plan estratégico para los próximos 4 años pero lamentablemente no se cumplió, pero lo vamos a poner en funcionamiento a partir del año próximo, y vamos a llevar adelante un proyecto sanitario que no sólo ponga en pie la salud, sino que nos enorgullezca, porque para nosotros es tan importante el hospital de Comodoro Rivadavia, como el de Lago Puelo o el puesto sanitario de Costa de Lepa", concluyó Hernández.

Por su parte el intendente de Lago Puelo, Raúl Ibarra, manifestó que "hoy nuestra localidad vive un día muy importante, porque un hospital no solamente es un edificio, es algo más, representa muchas cosas".



Remarcó que "esto no es un hecho aislado en este gobierno provincial, hemos realizado en estos diez meses que está el gobernador Das Neves muchas más obras que las que se hicieron en los últimos 4 años, se licitó la escuela agrotécnica, se está trabajando en viviendas, en el centro de convenciones y el Jardín Maternal".

Señaló que "durante cuatro años quedaron postergadas muchas obras que hicieron caer las ilusiones de mucha gente que las necesita".

Sobre el nosocomio explicó que "es una obra muy importante, porque el que tenemos ahora no da abasto porque en Lago Puelo hay 15 mil habitantes" además porque "esta construcción representa también puestos de trabajo, algo que tenemos que generar y custodiar tanto, y también porque beneficia a los sectores más carenciados porque no todos tienen obra social, no todos pueden tener acceso a la salud prepaga".

"Esperamos mucho tiempo pero hoy estamos felices porque la obra está y se pone en marcha", sostuvo Ibarra y agregó que por eso "le agradezco al gobernador por esta decisión porque en un escenario tan complicado desde lo económico, él le pone su impronta de que querer es hacer y hoy tenemos este hospital para Lago Puelo, por eso en nombre de mi comunidad muchas gracias".

OFERTAS

Para ejecutar la obra de ampliación y refacción del hospital de Lago Puelo en un plazo de 480 días corridos, se presentó la empresa Peña Construcciones S.R.L con una oferta de 52.441.344,14 de pesos y una alternativa de 52.212.441 pesos.



En tanto, la firma Pasquini Construcciones S.R.L realizó una propuesta económica de 53.296.386,38 de pesos y una alternativa con un descuento del 1% en cada uno de los ítems, considerando un anticipo del 10%.